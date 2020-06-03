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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-06-03T16:18
https://ria.ru/20200603/1572414264.html
В Верхневолжье построят 10 котельных для объектов соцсферы
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40894/59/408945946_0:177:3014:1872_1036x0_80_0_0_4e438406aa96684cac7a11ed763e2aee.jpg
РИА Новости

В Верхневолжье построят 10 котельных для объектов соцсферы

16:18 03.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкМашинный зал тепловой станции
Машинный зал тепловой станции
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 3 июн – РИА Новости. Власти Тверской области, уделяя повышенное внимание надежности системы теплоснабжения в регионе, увеличат финансирование модернизации объектов ТЭК, строительство новых котельных, газификацию территорий, развитие городской среды.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в этом году планируется построить десять блочно-модульных котельных для объектов социальной сферы в муниципалитетах Верхневолжья. На эти цели, а также на работы на газовых сетях в будут направлены более 316 миллионов рублей – это почти на 52 миллиона рублей больше ранее запланированных средств.
На завершение реконструкции системы теплоснабжения в одном из микрорайонов в Нелидовском городском округе выделят 82 миллиона рублей. Почти на 8 миллионов рублей будет увеличено финансирование строительства газовой котельной мощностью 12 МВт в Бологое. Еще почти 60 миллионов рублей пойдет на завершающие работы на блочно-модульной котельной в ЗАТО Озерный.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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После ввода в эксплуатацию объекты будут переданы в областную собственность. Губернатор Игорь Руденя считает, что это позволит повысить надежность и качество коммунальных услуг, обеспечить комплексный подход к вопросам модернизации сетей, добиться четкости и прозрачности в финансовом администрировании и тарифообразовании.
Пресс-служба напоминает, что для повышения надёжности системы теплоснабжения, начиная с 2017 года, область оказывает поддержку муниципалитетам на проведение капремонтов и модернизацию объектов теплоэнергетического комплекса. Благодаря принимаем системным мерам, в осенне-зимний период 2019-2020 годов в Тверской области по сравнению с сезоном 2017-2018 годов на 10% снизилось количество технологических нарушений в работе объектов теплоэнергетического комплекса.
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Тверская областьИгорь Руденя
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