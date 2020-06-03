В Верхневолжье построят 10 котельных для объектов соцсферы

ТВЕРЬ, 3 июн – РИА Новости. Власти Тверской области, уделяя повышенное внимание надежности системы теплоснабжения в регионе, увеличат финансирование модернизации объектов ТЭК, строительство новых котельных, газификацию территорий, развитие городской среды.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в этом году планируется построить десять блочно-модульных котельных для объектов социальной сферы в муниципалитетах Верхневолжья. На эти цели, а также на работы на газовых сетях в будут направлены более 316 миллионов рублей – это почти на 52 миллиона рублей больше ранее запланированных средств.

На завершение реконструкции системы теплоснабжения в одном из микрорайонов в Нелидовском городском округе выделят 82 миллиона рублей. Почти на 8 миллионов рублей будет увеличено финансирование строительства газовой котельной мощностью 12 МВт в Бологое. Еще почти 60 миллионов рублей пойдет на завершающие работы на блочно-модульной котельной в ЗАТО Озерный.

После ввода в эксплуатацию объекты будут переданы в областную собственность. Губернатор Игорь Руденя считает, что это позволит повысить надежность и качество коммунальных услуг, обеспечить комплексный подход к вопросам модернизации сетей, добиться четкости и прозрачности в финансовом администрировании и тарифообразовании.