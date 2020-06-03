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Маас выразил сомнения в необходимости привлечения в G7 третьих стран
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РИА Новости

Маас выразил сомнения в необходимости привлечения в G7 третьих стран

16:12 03.06.2020 (обновлено: 16:33 03.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил сомнения в необходимости "промежуточного формата" между G7 и G20 путем привлечения в "семерку" третьих стран.
"Помимо этого (G7), есть еще формат G20. Имеет ли смысл создавать такой промежуточный формат - у меня есть сомнения по данному поводу", - заявил Маас на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос о возможном расширении G7 за счет третьих стран.
Он добавил, что есть традиция приглашения гостей на саммиты "семерки", и "это оправдало себя, этого следует придерживаться", подчеркнув, что решение о гостях "должно быть согласовано в кругу G7".
Как ранее информировала пресс-служба Кремля, президент США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора проинформировал президента РФ Владимира Путина о своей идее проведения в сентябре саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.
По словам Мааса, немецкая сторона "очень заинтересована тем, какие именно предложения по возможной встрече сделает США как председатель G7". "Уверен в том, что страны G7 готовы внимательно прислушаться, но для этого нам нужны соответствующие предложения. Должно ли поменяться что-то в форматах? Подходящий ли это момент для того, чтобы менять что-либо в таких форматах?" - добавил министр.
Маас также заявил, что страны Латинской Америки и Карибского бассейна "должны получить гостевой голос" в переговорах в G7, где, в частности, обсуждается такая актуальная для региона проблема как преодоление пандемии коронавируса.
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