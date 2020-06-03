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2020-06-03T17:11
https://ria.ru/20200603/1572412464.html
Работа, дороги, дешевая ипотека: как будут восстанавливать экономику
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РИА Новости

Работа, дороги, дешевая ипотека: как будут восстанавливать экономику

16:43 03.06.2020 (обновлено: 17:11 03.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оперативно доработать план восстановления экономики. Главные задачи: не допустить дальнейшего падения доходов населения, сократить безработицу, обеспечить стабильные темпы роста ВВП. Предполагаемые расходы — пять триллионов рублей. О том, что собирается предпринять правительство, — в материале РИА Новости.

Небольшая доработка

"Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения" премьер-министр представил Владимиру Путину вчера. Президент в целом одобрил документ, но попросил пересмотреть некоторые положения.
"Безусловно, это очень хорошая база для принятия окончательных решений, — отметил глава государства. — Доработаем его в ближайшее время: думаю, что пара недель, может быть, чуть побольше вам потребуется. Будем в контакте и будем уточнять сроки".
Сегодня на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обсуждали именно это. "Необходимо учесть итоги отраслевых совещаний, которые президент проведет в ближайшее время, — подчеркнул премьер-министр. — Прошу моего первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова провести эту работу в ближайшее время".
Экономику предполагается восстанавливать в три этапа. Первый — стабилизация ситуации до конца третьего квартала текущего года. Тут главное — не допустить дальнейшего падения доходов россиян.
На втором этапе, с октября до второго квартала 2021-го, будет сделано все, чтобы снизить безработицу, обеспечить рост доходов населения до уровня, сопоставимого с прошлым годом.
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"На третьем, завершающем этапе — это третий-четвертый квартал 2021 года — мы рассчитываем выйти на траекторию устойчивого, долгосрочного экономического роста. При этом мы сократим уровень бедности и увеличим количество граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума. Сделаем также все возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня", — сообщил Михаил Мишустин.
На все это правительство готово в ближайшие два года потратить около пяти триллионов рублей. В результате к концу 2021-го страна должна добиться роста ВВП со скоростью не менее 2,5% в год.

Восстановительная терапия

В плане восстановления экономики — девять разделов и около пятиста стимулирующих мероприятий. Его выполнение, по словам премьера, позволит "не только переломить ситуацию, сложившуюся в результате распространения новой коронавирусной инфекции, но и приступить к проведению долгосрочных структурных изменений".
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Как отмечают эксперты, правительство решилось на революционные изменения в социальной сфере. Речь в первую очередь идет о едином подходе к определению состава семьи и перечня доходов населения для оказания материальной поддержки.
Для противодействия росту безработицы предусмотрены инициативы, которые помогут регулировать перевод сотрудников на удаленку или комбинированный формат. Это сократит издержки работодателей и закрепит в Трудовом кодексе реалии нового времени.
Безработицу необходимо снизить до пяти процентов. Кроме того, вводится почасовой МРОТ для временных сотрудников и тех, кто работает неполный день.
Главным стимулом общеэкономического ускорения правительство считает опережающее развитие инфраструктуры — пятилетние проекты федерального дорожного строительства предлагается реализовать за четыре года.
Для поддержки промышленности установлены контрольные показатели госзакупок у российских машиностроительных предприятий в рамках нацпроектов: на 489,5 миллиарда рублей в этом году и 556 миллиардов — в следующем. Кроме того, правительство намеревается увеличить Фонд развития промышленности на 40 миллиардов рублей.
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Чтобы стимулировать спрос на жилье, уже в этом году ставки по ипотеке опустят ниже восьми процентов годовых.
Кроме того, правительство предусмотрело комплекс мер по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса. В частности, до конца 2021-го продлен мораторий на плановые проверки таких компаний. Существенно сократится число внеплановых проверок.
Большинство экспертов считает "Общенациональный план действий" актуальным и логичным, хотя многие сомневаются, что выделенных денег хватит на реализацию всех предложенных мероприятий.
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Михаил МишустинВладимир ПутинЭкономика
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