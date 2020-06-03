Работа, дороги, дешевая ипотека: как будут восстанавливать экономику

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оперативно доработать план восстановления экономики. Главные задачи: не допустить дальнейшего падения доходов населения, сократить безработицу, обеспечить стабильные темпы роста ВВП. Предполагаемые расходы — пять триллионов рублей. О том, что собирается предпринять правительство, — в материале РИА Новости.

Небольшая доработка

"Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения" премьер-министр представил Владимиру Путину вчера. Президент в целом одобрил документ, но попросил пересмотреть некоторые положения.

"Безусловно, это очень хорошая база для принятия окончательных решений, — отметил глава государства. — Доработаем его в ближайшее время: думаю, что пара недель, может быть, чуть побольше вам потребуется. Будем в контакте и будем уточнять сроки".

Сегодня на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обсуждали именно это. "Необходимо учесть итоги отраслевых совещаний, которые президент проведет в ближайшее время, — подчеркнул премьер-министр. — Прошу моего первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова провести эту работу в ближайшее время".

Экономику предполагается восстанавливать в три этапа. Первый — стабилизация ситуации до конца третьего квартала текущего года. Тут главное — не допустить дальнейшего падения доходов россиян.

На втором этапе, с октября до второго квартала 2021-го, будет сделано все, чтобы снизить безработицу, обеспечить рост доходов населения до уровня, сопоставимого с прошлым годом.

"На третьем, завершающем этапе — это третий-четвертый квартал 2021 года — мы рассчитываем выйти на траекторию устойчивого, долгосрочного экономического роста. При этом мы сократим уровень бедности и увеличим количество граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума. Сделаем также все возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня", — сообщил Михаил Мишустин.

На все это правительство готово в ближайшие два года потратить около пяти триллионов рублей. В результате к концу 2021-го страна должна добиться роста ВВП со скоростью не менее 2,5% в год.

Восстановительная терапия

В плане восстановления экономики — девять разделов и около пятиста стимулирующих мероприятий. Его выполнение, по словам премьера, позволит "не только переломить ситуацию, сложившуюся в результате распространения новой коронавирусной инфекции, но и приступить к проведению долгосрочных структурных изменений".

Как отмечают эксперты, правительство решилось на революционные изменения в социальной сфере. Речь в первую очередь идет о едином подходе к определению состава семьи и перечня доходов населения для оказания материальной поддержки.

Для противодействия росту безработицы предусмотрены инициативы, которые помогут регулировать перевод сотрудников на удаленку или комбинированный формат. Это сократит издержки работодателей и закрепит в Трудовом кодексе реалии нового времени.

Безработицу необходимо снизить до пяти процентов. Кроме того, вводится почасовой МРОТ для временных сотрудников и тех, кто работает неполный день.

Главным стимулом общеэкономического ускорения правительство считает опережающее развитие инфраструктуры — пятилетние проекты федерального дорожного строительства предлагается реализовать за четыре года.

Для поддержки промышленности установлены контрольные показатели госзакупок у российских машиностроительных предприятий в рамках нацпроектов: на 489,5 миллиарда рублей в этом году и 556 миллиардов — в следующем. Кроме того, правительство намеревается увеличить Фонд развития промышленности на 40 миллиардов рублей.

Чтобы стимулировать спрос на жилье, уже в этом году ставки по ипотеке опустят ниже восьми процентов годовых.

Кроме того, правительство предусмотрело комплекс мер по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса. В частности, до конца 2021-го продлен мораторий на плановые проверки таких компаний. Существенно сократится число внеплановых проверок.