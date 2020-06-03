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2020-06-03T15:46
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В Крыму призвали Киев не выдумывать "корабли НАТО в Керченском проливе"
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РИА Новости

В Крыму призвали Киев не выдумывать "корабли НАТО в Керченском проливе"

15:46 03.06.2020
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГрузовое судно в Керченском проливе
Грузовое судно в Керченском проливе
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Грузовое судно в Керченском проливе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал дурацкой и безграмотной идею так называемого представителя президента Украины в АРК Антона Кориневича о том, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить ситуацию" в Керченском проливе, и призвал руководствоваться международными договорами.
"Все это безграмотные, циничные и дурацкие предложения и бред. Киевские власти придумывают различные вещи, которые не соответствуют действительности и общепризнанным международным договорам", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, проблем для прохождения украинских судов и кораблей через Керченский пролив нет, по факту данная тема искусственно раздувается киевскими властями, чтобы продолжать спекуляции на международной арене.
"Если Украине нужно провести через Керченский пролив свои суда, то существуют нормальные цивилизованные меры, которые украинской стороной уже хорошо использовались. Они знают о них. Необходимо подать соответствующую заявку, после чего им предоставляется лоцман, который проводит суда через Керченский пролив, чтобы было все цивилизованно. Не надо ничего выдумывать, нужно руководствоваться международными договорами, международным правом и уважать законодательство сопредельного государства, в данном случае Российской Федерации, а не пытаться осуществить различные провокации у наших границ", - подчеркнул Фикс.
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В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.
Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Затем 18 ноября Россия передала Украине и задержанные корабли.
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РоссияАнтон КориневичЕфим ФиксКерченский проливНАТОРеспублика КрымУкраина
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