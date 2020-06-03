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2020-06-03T16:10
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Путин поручил подготовить решения о госзакупках продукции легпрома
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РИА Новости

Путин поручил подготовить решения о госзакупках продукции легпрома

15:44 03.06.2020 (обновлено: 16:10 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить решения о приоритетности госзакупок продукции легкой промышленности РФ.
"Прошу правительство подготовить решение об установлении приоритета российской продукции легкой промышленности в закупках государственных органов, здесь нет никаких нарушений правил ВТО, а также государственных корпораций, надо продумать здесь, потоньше сделать, корпораций и компаний с госучастием", - заявил Путин на совещании по поддержке легпрома.
Президент РФ Владимир Путин
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Ранее в ходе совещания председатель совета директоров ГК "Русская кожа" Игорь Сурин попросил президента предусмотреть вариант закупки товаров легпрома госкомпаниями у отечественных производителей.
"Мы убедительно просим рассмотреть возможность аналогичных ограничений и дополнительных квот для товаров легкой промышленности в рамках 223 Федерального закона для закупок государственными компаниями и корпорациями. Они покупают товаров на сотни миллиардов. И нам бы хотелось, чтобы большая часть этих денег оставалось у российских предприятий. Это бы очень помогло и увеличило продажи нашей отечественной продукции, тем более, в такой трудный период", - сказал Сурин.
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Владимир ПутинЭкономика
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