Путин поручил подготовить решения о госзакупках продукции легпрома

"Прошу правительство подготовить решение об установлении приоритета российской продукции легкой промышленности в закупках государственных органов, здесь нет никаких нарушений правил ВТО, а также государственных корпораций, надо продумать здесь, потоньше сделать, корпораций и компаний с госучастием", - заявил Путин на совещании по поддержке легпрома.

"Мы убедительно просим рассмотреть возможность аналогичных ограничений и дополнительных квот для товаров легкой промышленности в рамках 223 Федерального закона для закупок государственными компаниями и корпорациями. Они покупают товаров на сотни миллиардов. И нам бы хотелось, чтобы большая часть этих денег оставалось у российских предприятий. Это бы очень помогло и увеличило продажи нашей отечественной продукции, тем более, в такой трудный период", - сказал Сурин.