В Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 выросло до 45 116

"Зарегистрированы 45116 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 573699 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 248 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.