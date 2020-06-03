В Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 выросло до 45 116

МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 861, до 45116, скончались еще пять пациентов, всего умерших 248, сообщила в среду пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки ранее достигал плюс 973 инфицированных, но в последние несколько дней он снижается и составляет менее 900. На вторник в Белоруссии число диагностированных случаев COVID-19 составляло 44255, в том числе сообщалось о 243 умерших. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
"Зарегистрированы 45116 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 573699 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 248 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровел и выписан 20171 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.