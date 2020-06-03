Китайский эксперт оценил новую ядерную политику России

ПЕКИН, 3 июн - РИА Новости, Анна Раткогло. Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания могут побудить более скрытные ядерные державы двигаться в направлении большей прозрачности в этой области, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун.
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ об Основах госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Документ регламентирует, при каких условиях Россия оставляет за собой право на ядерный удар, а также описывает главные угрозы РФ в области ядерного сдерживания.
"Российское правительство впервые опубликовало относительно подробный и весьма авторитетный документ о своей политике ядерного сдерживания, что отражает прогресс в направлении более прозрачной ядерной политики", - считает эксперт.
"Усилия России по обеспечению большей прозрачности и ясности в отношении наиболее чувствительных для нее вопросов в сфере ядерной политики могут оказать положительное влияние и побудить другие, более скрытные, государства, обладающие ядерными вооружениями, двигаться в том же направлении", - добавил собеседник агентства.