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2020-06-03T14:43
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Китайский эксперт оценил новую ядерную политику России
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РИА Новости

Китайский эксперт оценил новую ядерную политику России

14:43 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" . Архивное фото
ПЕКИН, 3 июн - РИА Новости, Анна Раткогло. Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания могут побудить более скрытные ядерные державы двигаться в направлении большей прозрачности в этой области, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун.
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ об Основах госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Документ регламентирует, при каких условиях Россия оставляет за собой право на ядерный удар, а также описывает главные угрозы РФ в области ядерного сдерживания.
"Российское правительство впервые опубликовало относительно подробный и весьма авторитетный документ о своей политике ядерного сдерживания, что отражает прогресс в направлении более прозрачной ядерной политики", - считает эксперт.
"Усилия России по обеспечению большей прозрачности и ясности в отношении наиболее чувствительных для нее вопросов в сфере ядерной политики могут оказать положительное влияние и побудить другие, более скрытные, государства, обладающие ядерными вооружениями, двигаться в том же направлении", - добавил собеседник агентства.
Дмитрий Песков
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РоссияВладимир Путинядерное оружиеБезопасность
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