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2020-06-03T13:42
https://ria.ru/20200603/1572403279.html
ПНС Ливии начало операцию с целью выбить ЛНА из аэропорта Триполи
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РИА Новости

ПНС Ливии начало операцию с целью выбить ЛНА из аэропорта Триполи

13:42 03.06.2020
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CC0 / AJL / Tripoli International AirportМеждународный аэропорт Триполи
Международный аэропорт Триполи
CC0 / AJL / Tripoli International Airport
Международный аэропорт Триполи. Архивное фото
КАИР, 3 июн – РИА Новости. Военные ливийского Правительства национального согласия (ПНС) начали в среду операцию с целью выбить отряды Ливийской национальной армии (ЛНА) из контролируемого ими международного аэропорта столицы Триполи, заявил официальный представитель военных ПНС Мухаммад Кануну.
"Мы официально объявляем о начале операции по освобождению аэропорта", - говорится в опубликованном в Facebook заявлении спикера.
По его словам, цель операции - выбить остатки отрядов Хафтара, "укрывшихся" в аэропорту Триполи.
Он отметил, что два дня назад военные ПНС полностью окружили аэропорт, а до этого под их контроль перешли все военные базы к югу от Триполи.
Кануну сообщил, что военные ПНС нанесли уже порядка десяти авиаударов по танкам ЛНА в аэропорту Триполи и близлежащих районах.
Заместитель главы президентского совета, вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтиг в Москве. 3 июня 2020
Вчера, 12:25
Вице-премьер ПНС Ливии прибыл в Москву на переговоры
Международный аэропорт Триполи в данный момент не функционирует, рейсы принимает аэродром Митига.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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