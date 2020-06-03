ПНС Ливии начало операцию с целью выбить ЛНА из аэропорта Триполи

КАИР, 3 июн – РИА Новости. Военные ливийского Правительства национального согласия ( Военные ливийского Правительства национального согласия ( ПНС ) начали в среду операцию с целью выбить отряды Ливийской национальной армии (ЛНА) из контролируемого ими международного аэропорта столицы Триполи , заявил официальный представитель военных ПНС Мухаммад Кануну.

"Мы официально объявляем о начале операции по освобождению аэропорта", - говорится в опубликованном в Facebook заявлении спикера.

По его словам, цель операции - выбить остатки отрядов Хафтара, "укрывшихся" в аэропорту Триполи.

Он отметил, что два дня назад военные ПНС полностью окружили аэропорт, а до этого под их контроль перешли все военные базы к югу от Триполи.

Кануну сообщил, что военные ПНС нанесли уже порядка десяти авиаударов по танкам ЛНА в аэропорту Триполи и близлежащих районах.

Международный аэропорт Триполи в данный момент не функционирует, рейсы принимает аэродром Митига.