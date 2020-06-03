ПНС Ливии начало операцию с целью выбить ЛНА из аэропорта Триполи

"Мы официально объявляем о начале операции по освобождению аэропорта", - говорится в опубликованном в Facebook заявлении спикера.
По его словам, цель операции - выбить остатки отрядов Хафтара, "укрывшихся" в аэропорту Триполи.
Он отметил, что два дня назад военные ПНС полностью окружили аэропорт, а до этого под их контроль перешли все военные базы к югу от Триполи.
Кануну сообщил, что военные ПНС нанесли уже порядка десяти авиаударов по танкам ЛНА в аэропорту Триполи и близлежащих районах.
Международный аэропорт Триполи в данный момент не функционирует, рейсы принимает аэродром Митига.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.