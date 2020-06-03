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В ГД предложат не штрафовать компании, не готовые к маркировке лекарств
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РИА Новости

В ГД предложат не штрафовать компании, не готовые к маркировке лекарств

13:36 03.06.2020 (обновлено: 13:48 03.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкАмпулы с лекарственными препаратами
Ампулы с лекарственными препаратами
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Ампулы с лекарственными препаратами. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложат Росздравнадзору не штрафовать фармпредприятия, которые по объективным причинам оказались не готовы к введению с 1 июля обязательной маркировки лекарств, заявил журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев
В среду в Госдуме прошло заседание межфракционной рабочей группы по вопросам лекарственного обеспечения, основной темой обсуждений был ввод обязательной маркировки лекарств с 1 июля. Как сообщил Исаев, на заседании было принято решение, что изменения в законодательство, касающиеся сроков маркировки, вноситься не будут, однако необходим определенный переходный период и система мер, которая бы обеспечивала безопасное вхождение предприятий в систему маркировки.
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"У министерства промышленности и торговли есть опыт маркировки ряда товаров, и мы знаем, что на первоначальном этапе административная ответственность к тем, кто по тем или иным причинам не соответствует критериям законодательства (по маркировке), не применяется. В наших рекомендациях правительству мы предложим Росздравнадзору не применять административную ответственность, административные штрафы в отношении тех организаций, которые по объективным причинам, связанным с эпидемией COVID, не успели что-то сделать или будут иметь нарушения по вопросу маркировки в течение ближайших месяцев", - сказал Исаев.
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