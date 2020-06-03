В ГД предложат не штрафовать компании, не готовые к маркировке лекарств

В среду в Госдуме прошло заседание межфракционной рабочей группы по вопросам лекарственного обеспечения, основной темой обсуждений был ввод обязательной маркировки лекарств с 1 июля. Как сообщил Исаев, на заседании было принято решение, что изменения в законодательство, касающиеся сроков маркировки, вноситься не будут, однако необходим определенный переходный период и система мер, которая бы обеспечивала безопасное вхождение предприятий в систему маркировки.

"У министерства промышленности и торговли есть опыт маркировки ряда товаров, и мы знаем, что на первоначальном этапе административная ответственность к тем, кто по тем или иным причинам не соответствует критериям законодательства (по маркировке), не применяется. В наших рекомендациях правительству мы предложим Росздравнадзору не применять административную ответственность, административные штрафы в отношении тех организаций, которые по объективным причинам, связанным с эпидемией COVID, не успели что-то сделать или будут иметь нарушения по вопросу маркировки в течение ближайших месяцев", - сказал Исаев.