Ряд клиник в Москве восстанавливает работу по профилю, заявил Мурашко

"По Москве действительно мы восстанавливаем работу по своему профилю ряда федеральных медицинских клиник, но по регионам, конечно, ситуация еще остается у многих напряженная, поэтому количество коек, задействованных, достаточно велико, и мы хотели бы, конечно, чтобы каждая медицинская организация чувствовала свою ответственность и двигалась по пути восстановления", - сказал Мурашко на совещании правительства.