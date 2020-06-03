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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T13:25
https://ria.ru/20200603/1572402000.html
Ряд клиник в Москве восстанавливает работу по профилю, заявил Мурашко
https://cdn23.img.ria.ru/images/156371/03/1563710361_0:139:3001:1827_1036x0_80_0_0_bb454b584a0be635a6f4b457fb0ef9fe.jpg
РИА Новости

Ряд клиник в Москве восстанавливает работу по профилю, заявил Мурашко

13:26 03.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ряд федеральных клиник в Москве возвращается к привычной работе, но в регионах еще у многих остается напряженная ситуация, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"По Москве действительно мы восстанавливаем работу по своему профилю ряда федеральных медицинских клиник, но по регионам, конечно, ситуация еще остается у многих напряженная, поэтому количество коек, задействованных, достаточно велико, и мы хотели бы, конечно, чтобы каждая медицинская организация чувствовала свою ответственность и двигалась по пути восстановления", - сказал Мурашко на совещании правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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