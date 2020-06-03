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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T13:07
https://ria.ru/20200603/1572400057.html
В Бельгии за сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Бельгии за сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом

13:07 03.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 июн – РИА Новости. За минувшие сутки в Бельгии выявлено всего 70 случаев заражения коронавирусом (накануне сообщалось о 98), общее число заражений с середины марта оценивается в 58 685, сообщили в среду в кризисном штабе минздрава страны.
Сообщается, что госпитализирован 31 пациент с коронавирусом (против 26 накануне), число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 172 (накануне сообщалось о 166), выписались 25 выздоровевших.
За прошедшие 24 часа скончались 17 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, всего с середины марта количество летальных исходов составляет 9 522.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБельгияВ мире
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