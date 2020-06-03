В Бельгии за сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом

БРЮССЕЛЬ, 3 июн – РИА Новости. За минувшие сутки в За минувшие сутки в Бельгии выявлено всего 70 случаев заражения коронавирусом (накануне сообщалось о 98), общее число заражений с середины марта оценивается в 58 685, сообщили в среду в кризисном штабе минздрава страны.

Сообщается, что госпитализирован 31 пациент с коронавирусом (против 26 накануне), число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 172 (накануне сообщалось о 166), выписались 25 выздоровевших.

За прошедшие 24 часа скончались 17 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, всего с середины марта количество летальных исходов составляет 9 522.

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.