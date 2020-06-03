В кассах и торговых павильонах московского метро снизилась цена масок

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Цена маски в кассах и торговых павильонах метро Москвы снизилась до 20 рублей, раньше ее можно было приобрести за 30 рублей, сообщается в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта столицы.
"С сегодняшнего дня во всех кассах и торговых павильонах метро маски стоят 20 рублей. А с 4 июня такая цена будет установлена и в вендинговых автоматах метро, на МЦК и ж/д станциях", - говорится в сообщении.
С 12 мая в Москве действует масочный режим. Ношение масок позволяет снизить риск заражения инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, в том числе новой коронавирусной инфекцией.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений из-за коронавируса, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а москвичи с некоторыми ограничениями смогут выходить на прогулки, при этом пропускной режим и режим самоизоляции продлены до 14 июня.
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