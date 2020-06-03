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2020-06-03T12:36
https://ria.ru/20200603/1572397234.html
В кассах и торговых павильонах московского метро снизилась цена масок
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318225_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_3b89181bdb674033555e410f7e68c2ac.jpg
РИА Новости

В кассах и торговых павильонах московского метро снизилась цена масок

12:36 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Продажа медицинских масок. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Цена маски в кассах и торговых павильонах метро Москвы снизилась до 20 рублей, раньше ее можно было приобрести за 30 рублей, сообщается в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта столицы.
"С сегодняшнего дня во всех кассах и торговых павильонах метро маски стоят 20 рублей. А с 4 июня такая цена будет установлена и в вендинговых автоматах метро, на МЦК и ж/д станциях", - говорится в сообщении.
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С 12 мая в Москве действует масочный режим. Ношение масок позволяет снизить риск заражения инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, в том числе новой коронавирусной инфекцией.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений из-за коронавируса, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а москвичи с некоторыми ограничениями смогут выходить на прогулки, при этом пропускной режим и режим самоизоляции продлены до 14 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московское центральное кольцо (МЦК)Сергей СобянинМоскваОбщество
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