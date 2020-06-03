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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T12:13
https://ria.ru/20200603/1572394002.html
В Ингушетии число излечившихся от коронавируса достигло 972
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570018917_0:12:2173:1234_1036x0_80_0_0_1f5533ca648315b949665beec7d029bf.jpg
РИА Новости

В Ингушетии число излечившихся от коронавируса достигло 972

12:13 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Более 44% заразившихся коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Всего в Ингушетии выявлено 2164 случая заболевания коронавирусом, скончались 60 человек, в том числе муфтий республики.
"По результатам исследований выявлено 2197 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 33. Выздоровели за сутки 66 человек, всего 972 пациента", - говорится в сообщении.
По данным штаба, всего в регионе госпитализирован 441 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 241, из них 21 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 5037 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 570 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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