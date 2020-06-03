В Ингушетии число излечившихся от коронавируса достигло 972

НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Более 44% заразившихся Более 44% заразившихся коронавирусом Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

Всего в Ингушетии выявлено 2164 случая заболевания коронавирусом, скончались 60 человек, в том числе муфтий республики.

"По результатам исследований выявлено 2197 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 33. Выздоровели за сутки 66 человек, всего 972 пациента", - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего в регионе госпитализирован 441 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 241, из них 21 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 5037 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 570 человек.