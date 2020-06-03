Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T11:11
https://ria.ru/20200603/1572389996.html
Новейший корвет для ТОФ "Алдар Цыденжапов" отправился во Владивосток
https://cdn25.img.ria.ru/images/155865/27/1558652711_0:238:3072:1966_1036x0_80_0_0_2d7011fb9a3d2a86d3fd213d583112f0.jpg
РИА Новости

Новейший корвет для ТОФ "Алдар Цыденжапов" отправился во Владивосток

11:11 03.06.2020
861
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСпуск на воду корвета "Герой России Алдар Цыденжапов"
Спуск на воду корвета Герой России Алдар Цыденжапов
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Спуск на воду корвета "Герой России Алдар Цыденжапов". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота, покинул Амурский судостроительный завод и транспортируется в Приморье, сообщает пресс-служба ТОФ.
"Сегодня на Амурском судостроительном заводе (Комсомольск-на-Амуре) состоялся вывод из акватории предприятия третьего серийного корвета проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенного специально для ТОФ", - говорится в сообщении.
С помощью речных буксиров транспортно-спусковой док "Зея", в который корвет был заведен несколько дней назад, покинул территорию завода и взял курс на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке. По пути речные буксиры сменят морские. Они обеспечат транспортировку корвета до Японского моря.
Для корабля завершен стапельный период постройки и большая часть достроечных работ. Ранее на корвете "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" началась поэтапная приёмка боевого корабля: сейчас на нем работают все системы жизнеобеспечения, камбуз.
Андреевский флаг над палубой патрульного корабля проекта 22160 Дмитрий Рогачев
28 мая, 20:08
ВМФ получит патрульный корабль "Павел Державин" раньше контрактных сроков
Экипаж заселится на корабль в конце июня, после прибытия корвета во Владивосток, где пройдут заводские ходовые и государственные испытания.
Планируется, что новейший боевой корабль войдет в состав Тихоокеанского флота до конца года.
Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" - серийный корвет проекта 20380. Проект разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выданы 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Водоизмещение судна - 2200 тонн. Экипаж - 99 человек.
4000100
Обсудить 3
РоссияТихоокеанский флот ВМФ РоссииАмурский судостроительный заводБезопасность
Рекомендуем
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В Китае прокомментировали новую ядерную политику России
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров рассказал о загрузке верфей
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали полеты американских B-1B у российских границ
Российский жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла РД-171, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
"Роскосмос" изготовит 20 "царь-двигателей" до 2027 года
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer
Эксперт прокомментировал полет бомбардировщиков США над Черным морем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Польша начала расследование против "Газпрома"
Корабли Черноморского флота ВМФ России во время генеральной репетиции парада Победы в Севастополе
Почти 40 кораблей Черноморского флота вышли на учения
Ракетный комплекс Искандер-М во время динамической экспозиции на форуме Армия-2018
Экс-чиновник Госдепа прокомментировал новую ядерную политику России
Фельдшер
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине
Зале заседаний в суде
Экс-полицейский Яромчук вновь подаст апелляцию по делу об изнасиловании
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
Полицейские в Индии
Похороненный заживо мужчина сумел самостоятельно выбраться из могилы
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска попасть на МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
23:14Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29
23:13В Москве за сутки умерли 64 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния