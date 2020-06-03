Новейший корвет для ТОФ "Алдар Цыденжапов" отправился во Владивосток

"Сегодня на Амурском судостроительном заводе ( Комсомольск-на-Амуре ) состоялся вывод из акватории предприятия третьего серийного корвета проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенного специально для ТОФ", - говорится в сообщении.

С помощью речных буксиров транспортно-спусковой док "Зея", в который корвет был заведен несколько дней назад, покинул территорию завода и взял курс на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке . По пути речные буксиры сменят морские. Они обеспечат транспортировку корвета до Японского моря

Для корабля завершен стапельный период постройки и большая часть достроечных работ. Ранее на корвете "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" началась поэтапная приёмка боевого корабля: сейчас на нем работают все системы жизнеобеспечения, камбуз.

Экипаж заселится на корабль в конце июня, после прибытия корвета во Владивосток, где пройдут заводские ходовые и государственные испытания.

Планируется, что новейший боевой корабль войдет в состав Тихоокеанского флота до конца года.