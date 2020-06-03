Новейший корвет для ТОФ "Алдар Цыденжапов" отправился во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота, покинул Амурский судостроительный завод и транспортируется в Приморье, сообщает пресс-служба ТОФ.
"Сегодня на Амурском судостроительном заводе (Комсомольск-на-Амуре) состоялся вывод из акватории предприятия третьего серийного корвета проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенного специально для ТОФ", - говорится в сообщении.
С помощью речных буксиров транспортно-спусковой док "Зея", в который корвет был заведен несколько дней назад, покинул территорию завода и взял курс на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке. По пути речные буксиры сменят морские. Они обеспечат транспортировку корвета до Японского моря.
Для корабля завершен стапельный период постройки и большая часть достроечных работ. Ранее на корвете "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" началась поэтапная приёмка боевого корабля: сейчас на нем работают все системы жизнеобеспечения, камбуз.
Экипаж заселится на корабль в конце июня, после прибытия корвета во Владивосток, где пройдут заводские ходовые и государственные испытания.
Планируется, что новейший боевой корабль войдет в состав Тихоокеанского флота до конца года.
Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" - серийный корвет проекта 20380. Проект разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выданы 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Водоизмещение судна - 2200 тонн. Экипаж - 99 человек.