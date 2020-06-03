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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-03T11:07
https://ria.ru/20200603/1572389618.html
В Приморье участки для голосования по Конституции оборудуют на улице
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570422592_0:0:2997:1687_1036x0_80_0_0_60846bece822e80884b9d0561fc8d035.jpg
РИА Новости

В Приморье участки для голосования по Конституции оборудуют на улице

11:07 03.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАгитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Участки для голосования по поправкам в конституцию в Приморье оборудуют на открытом воздухе, сообщает правительство региона.
"Участки для голосования за поправки в Конституцию оборудуют на открытом воздухе в Приморье.... В досрочный период голосования в регионе должны оборудовать площадки на открытом воздухе, расположенные перед входом в здания территориальных избирательных участков или в непосредственной близости от таких учреждений", - говорится в сообщении
Роспотребнадзор уже направил в муниципалитеты края согласованные с Центральной избирательной комиссией РФ рекомендации по проведению голосования – для избирательных комиссий, участников голосования, наблюдателей и представителей СМИ.
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В досрочный период голосования в регионе должны оборудовать площадки на открытом воздухе, расположенные перед входом в здания территориальных избирательных участков или в непосредственной близости от таких учреждений. В работе разрешается использовать имеющиеся на территории навесы и веранды, устанавливать для обозначенных целей армейские палатки, тенты или другие приспособления, способные обеспечить защиту в случае неблагоприятных погодных условий.
На подходе к месту для голосования предполагается организовать температурный контроль, обеспечить "социальную дистанцию".
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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