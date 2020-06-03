В Приморье участки для голосования по Конституции оборудуют на улице

ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Участки для голосования по поправкам в конституцию в Приморье оборудуют на открытом воздухе, сообщает правительство региона.

"Участки для голосования за поправки в Конституцию оборудуют на открытом воздухе в Приморье.... В досрочный период голосования в регионе должны оборудовать площадки на открытом воздухе, расположенные перед входом в здания территориальных избирательных участков или в непосредственной близости от таких учреждений", - говорится в сообщении

В досрочный период голосования в регионе должны оборудовать площадки на открытом воздухе, расположенные перед входом в здания территориальных избирательных участков или в непосредственной близости от таких учреждений. В работе разрешается использовать имеющиеся на территории навесы и веранды, устанавливать для обозначенных целей армейские палатки, тенты или другие приспособления, способные обеспечить защиту в случае неблагоприятных погодных условий.