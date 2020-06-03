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В АКРА оценили план восстановления экономики России
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РИА Новости

В АКРА оценили план восстановления экономики России

10:10 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Общенациональный план по восстановлению экономики РФ ставит реалистичные цели и не представляет для федерального бюджета сложностей с точки зрения финансирования, заявил РИА Новости замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.
Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин представил проект плана восстановления экономики президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, стоимость плана составит около 5 триллионов рублей.
"С точки зрения поставленных целей, план выглядит не очень амбициозно, зато реалистично. Правда, отдельные формулировки требуют больше ясности: так, например, план, рассчитанный на срок до конца 2021 года, в качестве третьей цели имеет "выход на траекторию устойчивого роста ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении", - отмечает Куликов.
По его мнению, за полтора года поднять долгосрочный потенциальной рост до 2,5% представляется сложным. "Если же в главных целях речь идет исключительно о темпах роста 2021 года, то их достижение реалистично и согласуется с базовым сценарием макропрогноза АКРА. Судя по трем сформулированным целям, основным приоритетом является преодоление циклического кризиса. Из целей по доходам, ВВП и безработице, снижение безработицы представляется ключевой и автоматически приведет к выполнению двух других, опять же, если формулировку "устойчивый рост" относить только к 2021 году", - отмечает он.
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Достижение отдельных задач плана может оказаться, по словам Куликова, несколько более сложным: в частности, серьезно выглядят рост численности малых и средних высокотехнологичных компаний на 10% за год и рост несырьевого неэнергетического экспорта на 5%. "Хотя, если последнее фиксируется в номинальных рублях, а не в реальном выражении, то выполняется существенно проще", - замечает экономист.
"Самые затратные с точки зрения бюджетных расходов меры уже были заявлены до формулировки плана, поэтому для федерального бюджета финансирование не станет существенно сложнее с его появлением. Интересная деталь плана, впрочем, касается 2021 года. Формулировка о фиксации номинальных расходов на уровне параметров бюджета 2020 года позволит не сокращать предельные расходы 2021 года даже при ожидаемо пониженных относительно нормы ненефтегазовых доходах", - сказал Куликов.
По его словам, эта временная поправка к норме бюджетного правила о предельных расходах дает недостающую контрцикличность системе правил: она возникает на второй год сложностей, если ожидаемые ненефтегазовые доходы все еще остаются ниже нормальных, но понятно, что это не долгосрочный тренд.
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