В ОНФ отметили участившиеся жалобы россиян на задержки зарплат

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россияне в конце мая - начале июня стали чаще жаловаться в Общероссийский народный фронт на задержки зарплат и реже на увольнения, сообщили РИА Новости в движении.

В рамках акции "Мы вместе" Народный фронт запустил сайт "Труд. ОНФ " для правовой поддержки граждан в период пандемии. На нем можно оставлять электронные сообщения о проблемах с работой. Наиболее проблемные или массовые электронные обращения, поступающие на сайт, будут рассматриваться индивидуально. Как сообщили в ОНФ, всего с 15 апреля на горячую линию поступило более 400 обращений.

"Около 20% поступающих обращений связаны с необходимостью получения справочной информации: порядок оформления и подачи документов, получения выплат, разъяснения норм действующих правовых актов в сфере труда; такой же процент – обращения по вопросам задержки выплат, либо необоснованного снижения сумм заработных плат", - сообщил РИА Новости эксперт Бюро расследований ОНФ Валерий Горюханов.

При этом по состоянию на середину мая количество жалоб в ОНФ на задержки зарплат было меньше и составило 18%. Напротив, к концу месяца снизилось количество жалоб на принуждения к увольнению - в данных от 14 мая таких обращений было 18%, а по состоянию на 2 июня - 16%.

Около 11% всех жалоб касаются вопросов, связанных с проблемами при обращении на биржу труда. Двумя неделями ранее таких обращений было больше - 14%. Не изменилось число жалоб на принуждения уйти в отпуск - таких обращений по-прежнему 10%. Около 5% - это вопросы, связанные с оплатой больничного листа; такой же процент – задержка выдачи работодателем документов. Оставшийся незначительный процент – случаи нарушения условий труда, требования работодателя о выходе на работу во время нерабочих дней, увольнения по причине банкротства и вопросы по работе сайта Госуслуг.

Больше всего обращений поступают из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области, добавил Горюханов. Он уточнил, что ОНФ уже провел онлайн-совещание с Рострудом о совместной отработке обращений.