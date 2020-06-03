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2020-06-03T10:02
https://ria.ru/20200603/1572385608.html
В ОНФ отметили участившиеся жалобы россиян на задержки зарплат
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РИА Новости

В ОНФ отметили участившиеся жалобы россиян на задержки зарплат

10:02 03.06.2020
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© РИА НовостиСнятие денег с банковской карты
Снятие денег с банковской карты
© РИА Новости
Снятие денег с банковской карты. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россияне в конце мая - начале июня стали чаще жаловаться в Общероссийский народный фронт на задержки зарплат и реже на увольнения, сообщили РИА Новости в движении.
В рамках акции "Мы вместе" Народный фронт запустил сайт "Труд.ОНФ" для правовой поддержки граждан в период пандемии. На нем можно оставлять электронные сообщения о проблемах с работой. Наиболее проблемные или массовые электронные обращения, поступающие на сайт, будут рассматриваться индивидуально. Как сообщили в ОНФ, всего с 15 апреля на горячую линию поступило более 400 обращений.
"Около 20% поступающих обращений связаны с необходимостью получения справочной информации: порядок оформления и подачи документов, получения выплат, разъяснения норм действующих правовых актов в сфере труда; такой же процент – обращения по вопросам задержки выплат, либо необоснованного снижения сумм заработных плат", - сообщил РИА Новости эксперт Бюро расследований ОНФ Валерий Горюханов.
При этом по состоянию на середину мая количество жалоб в ОНФ на задержки зарплат было меньше и составило 18%. Напротив, к концу месяца снизилось количество жалоб на принуждения к увольнению - в данных от 14 мая таких обращений было 18%, а по состоянию на 2 июня - 16%.
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Около 11% всех жалоб касаются вопросов, связанных с проблемами при обращении на биржу труда. Двумя неделями ранее таких обращений было больше - 14%. Не изменилось число жалоб на принуждения уйти в отпуск - таких обращений по-прежнему 10%. Около 5% - это вопросы, связанные с оплатой больничного листа; такой же процент – задержка выдачи работодателем документов. Оставшийся незначительный процент – случаи нарушения условий труда, требования работодателя о выходе на работу во время нерабочих дней, увольнения по причине банкротства и вопросы по работе сайта Госуслуг.
Больше всего обращений поступают из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области, добавил Горюханов. Он уточнил, что ОНФ уже провел онлайн-совещание с Рострудом о совместной отработке обращений.
"Юристами ежедневно даются разъяснения и консультации, направляются обращения к работодателям, а также в Роструд, прокуратуру. Уже более чем в 55% случаев от общего числа обращений, поступивших на горячую линию, достигнут реальный положительный результат: работникам оформлены и произведены выплаты, оформлены ипотечные каникулы, оплачены больничные листы, обжалованы незаконные увольнения", – заявил РИА Новости координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.
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