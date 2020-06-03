В Липецкой области умер восьмой пациент с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Пожилой мужчина, госпитализированный с двусторонней пневмонией, стал восьмым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Пожилой мужчина, госпитализированный с двусторонней пневмонией, стал восьмым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области , сообщает администрация региона.

"В регионе зарегистрирована восьмая смерть пациента с подтверждённым COVID-19. Скончался 67-летний мужчина, проживавший в Липецке . У умершего была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что лечение пациента осложнялось наличием у него патологии сердечно-сосудистой системы.

"В связи с этим внебольничная пневмония имела тяжёлое течение. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности констатирована смерть", - сообщает администрация региона.

Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 2261 случай новой коронавирусной инфекции, 789 человек выздоровели.