ЕСПЧ отклоняет большинство жалоб против России, заявили в Минюсте

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признает девять из десяти жалоб против России неприемлемыми и отсеивает их на первой стадии, сообщил РИА Новости Уполномоченный РФ при ЕСПЧ – замминистра юстиции России Михаил Гальперин

"Если посмотреть статистику того же ЕСПЧ, то 9 из 10 жалоб против России признаются судом неприемлемыми и отсеиваются на первой стадии", - сказал Гальперин.

По его словам, лишь оставшаяся часть рассматривается Европейским судом по существу, и вот уже по ним в большинстве случаев выносится постановление против государства.

"Крупные дела часто длятся годами, переходят из одной инстанции в другую, кочуют из арбитража в государственные суды, разделяются на несколько процессов", - добавил Гальперин.

Он пояснил, что в 2019 году существенно снизилось количество новых жалоб против России, которые были приняты ЕСПЧ к рассмотрению ("коммуницированы" государству): на 45% (с 2926 в 2018 году до 1601 в 2019-м). Кроме того, на 20% сократилось число постановлений, в которых были найдены нарушения (с 248 в 2018 году до 198 в 2019-м). Более чем на 30% сократилось число российских дел, требующих, по мнению ЕСПЧ, срочного рассмотрения.