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2020-06-03T09:15
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ЕСПЧ отклоняет большинство жалоб против России, заявили в Минюсте
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РИА Новости

ЕСПЧ отклоняет большинство жалоб против России, заявили в Минюсте

09:03 03.06.2020 (обновлено: 09:15 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признает девять из десяти жалоб против России неприемлемыми и отсеивает их на первой стадии, сообщил РИА Новости Уполномоченный РФ при ЕСПЧ – замминистра юстиции России Михаил Гальперин.
"Если посмотреть статистику того же ЕСПЧ, то 9 из 10 жалоб против России признаются судом неприемлемыми и отсеиваются на первой стадии", - сказал Гальперин.
По его словам, лишь оставшаяся часть рассматривается Европейским судом по существу, и вот уже по ним в большинстве случаев выносится постановление против государства.
"Крупные дела часто длятся годами, переходят из одной инстанции в другую, кочуют из арбитража в государственные суды, разделяются на несколько процессов", - добавил Гальперин.
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Он пояснил, что в 2019 году существенно снизилось количество новых жалоб против России, которые были приняты ЕСПЧ к рассмотрению ("коммуницированы" государству): на 45% (с 2926 в 2018 году до 1601 в 2019-м). Кроме того, на 20% сократилось число постановлений, в которых были найдены нарушения (с 248 в 2018 году до 198 в 2019-м). Более чем на 30% сократилось число российских дел, требующих, по мнению ЕСПЧ, срочного рассмотрения.
В Минюсте такие тенденции связывают с развитием российского законодательства.
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РоссияЕвропейский суд по правам человекаОбщество
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