В Бурятии за сутки выявили 46 случаев коронавируса

КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Бурятии за сутки увеличилось на 46, с момента начала пандемии выявлено 1633 случая, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В Бурятии 671 человек болеет коронавирусной инфекцией. По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 03 июня зарегистрировано 1633 (+46) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 883", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что с момента начала пандемии выздоровели 947 человек, 10 умерли. В стационарах сейчас лечатся 485 пациентов, в том числе 43 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении 186 больных.
В реанимации находятся 18 человек, в том числе пять - на ИВЛ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.