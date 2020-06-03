В Бурятии за сутки выявили 46 случаев коронавируса

"В Бурятии 671 человек болеет коронавирусной инфекцией. По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 03 июня зарегистрировано 1633 (+46) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 883", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с момента начала пандемии выздоровели 947 человек, 10 умерли. В стационарах сейчас лечатся 485 пациентов, в том числе 43 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении 186 больных.