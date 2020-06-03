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Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
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РИА Новости

Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

04:27 03.06.2020 (обновлено: 09:10 03.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. У России есть четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами — это сила духа, наука, природные ресурсы и кадры, рассказал в интервью РИА Новости глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
Национальный дух, по словам министра, заключается в готовности быстро и эффективно отвечать на возникающие вызовы.
Наличие фундаментальной науки, как считает Мантуров, позволяет реализовывать любые, даже самые сложные задачи.
"Фундаментальная и прикладная наука — это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила", — отметил глава Минпромторга.
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Третье преимущество, как пояснил министр, заключается в низкой стоимости электроэнергии и углеводородов, что позволяет реализовывать проекты по переработке полезных ископаемых.
Последний козырь, по словам Мантурова, заключается в наличии специалистов и возвращении из-за границы тех профессионалов, которые покинули Россию в 1990-е годы из-за низких зарплат.
Сейчас, как отметил глава Минпромторга, Россия в состоянии обеспечить конкурентные условия для специалистов высшего класса — как выпускников вузов, так и тех, кто уже имеет большой опыт работы в промышленности и науке.
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РоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
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