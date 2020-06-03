Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"

По его словам, речь идет о четырех ракетах модификации "Ангара-А5".

В январе источник агентства в ракетно-космической отрасли сообщал, что "Роскосмос" и Минобороны планируют заключить первый контракт на серийную поставку ракет "Ангара-А5" после намеченного в 2020 году испытательного пуска.