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РИА Наука
2020-06-03T09:39
https://ria.ru/20200603/1572377835.html
Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155793/92/1557939288_0:335:751:757_1036x0_80_0_0_72d98089e8da2b44d60c36380f7d8cde.jpg
РИА Новости

Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"

02:03 03.06.2020 (обновлено: 09:39 03.06.2020)
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© РИА Новости / Андрей КрасильниковМакет ракеты-носителя "Ангара"
Макет ракеты-носителя Ангара
© РИА Новости / Андрей Красильников
Макет ракеты-носителя "Ангара". Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Предприятие "Роскосмоса" Центр Хруничева и Минобороны подписали контракт на серийное производство ракет "Ангара", рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, речь идет о четырех ракетах модификации "Ангара-А5".
В январе источник агентства в ракетно-космической отрасли сообщал, что "Роскосмос" и Минобороны планируют заключить первый контракт на серийную поставку ракет "Ангара-А5" после намеченного в 2020 году испытательного пуска.
В апреле эту информацию подтвердил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
В ходе второго пуска ракете "Ангара-А5" с разгонным блоком "Бриз-М" предстоит вывести на геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров) макет космического аппарата. Первый пуск "Ангары-А5" состоялся в декабре 2014 года с Плесецка также с выведением макета спутника на геостационарную орбиту.
"Ангара" — семейство экологически чистых ракет различных классов. В него входят легкие "Ангара-1.2", средние "Ангара-А3", тяжелые "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", а также носители повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В".
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