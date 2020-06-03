Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Предприятие "Роскосмоса" Центр Хруничева и Минобороны подписали контракт на серийное производство ракет "Ангара", рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, речь идет о четырех ракетах модификации "Ангара-А5".
В январе источник агентства в ракетно-космической отрасли сообщал, что "Роскосмос" и Минобороны планируют заключить первый контракт на серийную поставку ракет "Ангара-А5" после намеченного в 2020 году испытательного пуска.
В апреле эту информацию подтвердил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
В ходе второго пуска ракете "Ангара-А5" с разгонным блоком "Бриз-М" предстоит вывести на геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров) макет космического аппарата. Первый пуск "Ангары-А5" состоялся в декабре 2014 года с Плесецка также с выведением макета спутника на геостационарную орбиту.
"Ангара" — семейство экологически чистых ракет различных классов. В него входят легкие "Ангара-1.2", средние "Ангара-А3", тяжелые "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", а также носители повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В".