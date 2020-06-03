Словения направит полицейских на границу с Хорватией из-за мигрантов

Словенские власти 31 мая официально окончили эпидемию коронавируса и сообщили, что в страну могут въехать граждане ЕС и третьих стран при наличии временной или постоянной регистрации в республике.
"До 5 июня усиливается надзор на границе с Хорватией за мигрантами и организаторами незаконного перехода границы. Регулярным патрулям будут помогать ещё около 1 тысячи полицейских со всеми имеющимися техническими средствами", - сообщило в Twitter министерство внутренних дел.
Ранее словенские власти отметили активизацию так называемого "балканского маршрута" мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки в ЕС. В охране южной границы страны и тем самым, шенгенской зоны, усиленным отрядам полиции поможет армия.