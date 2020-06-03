Словения направит полицейских на границу с Хорватией из-за мигрантов

"До 5 июня усиливается надзор на границе с Хорватией за мигрантами и организаторами незаконного перехода границы. Регулярным патрулям будут помогать ещё около 1 тысячи полицейских со всеми имеющимися техническими средствами", - сообщило в Twitter министерство внутренних дел.