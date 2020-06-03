На улицы Орландо вышли более двух тысяч протестующих

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более двух тысяч человек вышли на центральные улицы крупного города Орландо во Флориде, толпа движется к зданию главного полицейского управления, сообщает полиция города.
"Толпа из более чем 2000 демонстрантов продвигается через центральную часть города от мэрии к зданию главного полицейского управления. Ожидайте перекрытия дорог и усиленного патрулирования полиции для обеспечения общей безопасности", - сообщила полиция в Twitter.
На этой неделе полиция Орландо применила слезоточивый газ против протестующих после нападения с их стороны.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.