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Культура
2020-06-03T02:57
https://ria.ru/20200603/1572360989.html
Режиссер и каскадер Чад Стахелски рассказал о работе над "Матрицей 4"
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РИА Новости

Режиссер и каскадер Чад Стахелски рассказал о работе над "Матрицей 4"

02:57 03.06.2020
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© Предоставлено Mauris FilmКадр из фильма "Матрица"
Кадр из фильма Матрица
© Предоставлено Mauris Film
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Американский кинорежиссер, каскадер и бывший дублер Киану Ривза в "Матрице" Чад Стахелски рассказал THR о работе с Ланой Вачовски над сиквелом ленты.
"С точки зрения креативности Лана Вачовски — уникальная фигура в киноиндустрии. Она невероятно умна. Это великий режиссер, и экшн она любит снимать сама", — рассказал он.
Стахелски уточнил, что, по ее мнению, сцены схваток, погонь и перестрелок — важная составляющая фильма.
"Лана знает, что хочет рассказать в каждой сцене. <...>. Она говорит: "Вот герой, вот то, что должно с ним произойти. Вот конфликт. И вот где должен оказаться персонаж эмоционально, психологически и с точки зрения сюжета в конце дубля. Теперь вопрос: что вы можете добавить, чтобы получилось совершенно сногсшибательно?", — поделился он.
"Тут уже подключаются каскадеры и хореографы и пытаются понять, какой трюк будет самым эффектным и как помочь Лане реализовать ее визуальный концепт", — добавил режиссер, назвав Вачовски "самым вдохновляющим из режиссеров", поскольку она "берет твои идеи и говорит тебе же: "Хорошо, а теперь давай подумаем, как это сделать еще лучше?"
На вопрос о следующей части "Матрицы", Стахелски ответил так: "Если вам понравилась трилогия, вам понравится и то, что она делает сейчас. Она прекрасно понимает, чего ждут фанаты".
Премьера четвертой части франшизы в России запланирована на 21 мая 2021 года.
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