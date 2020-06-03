В США сняли на видео двух дерущихся у жилого дома аллигаторов

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. В штате Флорида местные жители сняли на видео двух дерущихся у жилого дома аллигаторов, В штате Флорида местные жители сняли на видео двух дерущихся у жилого дома аллигаторов, сообщает Wink News.

Джо и Сью Гешель, проживающие в городке Форт-Майерс-Бич, услышали шум у входа в дом. Джо из окна увидел, как прямо у порога два хищника устроили битву за территорию.

"Я думала, что Джо шутит, — сказала Сью. – Но когда снова раздался удар в дверь, я вышла и увидела борющихся аллигаторов". Хозяйка сняла это на видео и выложила его в соцсети. Она сообщила, что драка длилась около 20 минут, а потом животные убежали.