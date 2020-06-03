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Туризм
2020-06-03T01:03
https://ria.ru/20200603/1572333136.html
В США сняли на видео двух дерущихся у жилого дома аллигаторов
https://cdn21.img.ria.ru/images/100855/50/1008555086_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_78e51e8eefd5de3fc0ffcbac24aed8ad.jpg
РИА Новости

В США сняли на видео двух дерущихся у жилого дома аллигаторов

01:03 03.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВзрослый нильский крокодил
Взрослый нильский крокодил
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. В штате Флорида местные жители сняли на видео двух дерущихся у жилого дома аллигаторов, сообщает Wink News.
Джо и Сью Гешель, проживающие в городке Форт-Майерс-Бич, услышали шум у входа в дом. Джо из окна увидел, как прямо у порога два хищника устроили битву за территорию.
"Я думала, что Джо шутит, — сказала Сью. – Но когда снова раздался удар в дверь, я вышла и увидела борющихся аллигаторов". Хозяйка сняла это на видео и выложила его в соцсети. Она сообщила, что драка длилась около 20 минут, а потом животные убежали.
Джо отметил, что рептилии обитают в этом районе, но в основном местные жители видят их на поле для гольфа, недалеко от которого хищники живут. Но они никогда не подходили так близко к жилым домам.
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