В Боливии отложили проведение всеобщих выборов

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Высший избирательный суд Боливии по согласованию с политическими силами страны отложил проведение всеобщих выборов до 6 сентября из-за пандемии коронавируса.
Сенат Боливии в ночь на 1 мая принял закон, который установил 90-дневный срок, то есть не позднее 2 августа, для проведения выборов. Однако и. о. президента Жанин Аньес, которая также является кандидатом на выборах, не стала подписывать закон, заявив, что проведение выборов в августе может представлять угрозу здоровью населения в связи с эпидемией COVID-19. На внеочередной сессии парламент отклонил замечания Аньес, и закон вступил в силу.
"Было достигнуто разумное и удовлетворительное соглашение, хотя и не являющееся идеальным для всех сторон… Переговоры происходили на основе законодательного проекта, который суд направил в парламент. Этот проект предусматривает проведение выборов в воскресенье, 6 сентября", - говорится в заявлении избирательного трибунала.
После того как оппозиция в Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года экс-президент страны Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму".