В Боливии отложили проведение всеобщих выборов

"Было достигнуто разумное и удовлетворительное соглашение, хотя и не являющееся идеальным для всех сторон… Переговоры происходили на основе законодательного проекта, который суд направил в парламент. Этот проект предусматривает проведение выборов в воскресенье, 6 сентября", - говорится в заявлении избирательного трибунала.