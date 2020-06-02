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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T17:50
https://ria.ru/20200602/1572363713.html
В Тамбовской области планируют снять часть ограничений по коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572354762_0:123:3214:1931_1036x0_80_0_0_e9bc72550138a8d8600f6fd8b326da3e.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области планируют снять часть ограничений по коронавирусу

17:50 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Власти Тамбовской области планируют с 8 июня приступить к снятию ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Александр Никитин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
"С 8 июня мы сможем приступить к снятию ряда мер, а именно к отмене режима всеобщей самоизоляции. Конечно, за исключением тех граждан, которые должны находиться на карантине по предписанию Роспотребнадзора. В полном объеме мы планируем восстановить работу межмуниципального транспорта, в рамках перехода к следующему этапу, который мы планируем начать с 15 июня, мы возобновим работу всех учреждений, оказывающих госуслуги, а также откроем отдельные образовательные организации для подготовки и проведения единого государственного экзамена", — сказал глава Тамбовской области.
По словам Никитина, на заключительном этапе планируется открыть оздоровительные организации.
"И к работе, мы надеемся, вернутся организации общественного питания, гостиницы и все образовательные учреждения. Также откроем парки, скверы и другие общественные места. Естественно, при постоянном мониторинге эпидемиологической ситуации и неукоснительном соблюдении всех санитарных норм и правил", — отметил глава региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр НикитинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинТамбовская областьОбщество
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