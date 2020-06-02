В Тамбовской области планируют снять часть ограничений по коронавирусу

"И к работе, мы надеемся, вернутся организации общественного питания, гостиницы и все образовательные учреждения. Также откроем парки, скверы и другие общественные места. Естественно, при постоянном мониторинге эпидемиологической ситуации и неукоснительном соблюдении всех санитарных норм и правил", — отметил глава региона.