В Тамбовской области планируют снять часть ограничений по коронавирусу

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Власти Тамбовской области планируют с 8 июня приступить к снятию ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Александр Никитин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
"С 8 июня мы сможем приступить к снятию ряда мер, а именно к отмене режима всеобщей самоизоляции. Конечно, за исключением тех граждан, которые должны находиться на карантине по предписанию Роспотребнадзора. В полном объеме мы планируем восстановить работу межмуниципального транспорта, в рамках перехода к следующему этапу, который мы планируем начать с 15 июня, мы возобновим работу всех учреждений, оказывающих госуслуги, а также откроем отдельные образовательные организации для подготовки и проведения единого государственного экзамена", — сказал глава Тамбовской области.
По словам Никитина, на заключительном этапе планируется открыть оздоровительные организации.
"И к работе, мы надеемся, вернутся организации общественного питания, гостиницы и все образовательные учреждения. Также откроем парки, скверы и другие общественные места. Естественно, при постоянном мониторинге эпидемиологической ситуации и неукоснительном соблюдении всех санитарных норм и правил", — отметил глава региона.
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