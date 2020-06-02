План восстановления экономики предполагает стимулирование инвестиций

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Общенациональный план действий по восстановлению экономики РФ после эпидемии Общенациональный план действий по восстановлению экономики РФ после эпидемии коронавируса содержит ряд инициатив по стимулированию инвестиций.

По прогнозу Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал снизятся в 2020 году на 12% (после роста на 1,7% в прошлом году). В 2021 году министерство ожидает ускорения темпов роста инвестиций до 4,9%. В докоронавирусном первом квартале текущего года инвестиции в РФ выросли на 1,2%.

"В сфере стимулирования инвестиций предполагается реализация механизма защиты и поощрения капиталовложений (СЗПК), механизма инфраструктурного фонда, специальных инвестиционных контрактов (СПИК), поддержка системообразующих предприятий, принятие налоговых льгот при капитальных вложениях, поддержка инвестпрограмм предприятий с государственным участием, а также повышение эффективности институтов развития и государственных капиталовложений в целом", - говорится в плане действий, который имеется в распоряжении РИА Новости.

В частности, как следует из документа, по линии СЗПК предусмотрена реализация "стартового" портфеля инвестиционных проектов (не менее 15), а также создание ГИС "Капиталовложения" для сопровождения проектов СЗПК и их мониторинга.

В числе мер по стимулированию инвестиционной активности значится инициатива по инвентаризации деятельности институтов развития, уточнение целей, задач и показателей их эффективности. Среди предложений по оказанию поддержки системообразующим предприятиям указаны меры, которые уже запущены правительством: кредитование под потребности в оборотных средствах; программа адресной поддержки таких организаций.

Отдельное внимание в общенациональном плане действий уделено созданию механизмов реализации инвестиционных проектов в регионах. Так, предлагается запуск процедуры инвестиционного налогового вычета. Данная мера была озвучена президентом РФ в послании Федеральному собранию в январе. Кроме того, предлагается формирование портфелей инвестиционных проектов регионов и внедрение региональных СЗПК.

Правительство также планирует оказать поддержку инвестиционных программ крупнейших российских компаний с госучастием, чтобы минимизировать их сокращения в 2020 и 2021 годах. Вместе с этим будут уточнены правила формирования, рассмотрения и согласования долгосрочных программ развития госкомпаний; а также проведена оценка эффективности инвестиций компаний с госучастием.