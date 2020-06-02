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2020-06-02T17:29
https://ria.ru/20200602/1572362549.html
План восстановления экономики предполагает стимулирование инвестиций
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РИА Новости

План восстановления экономики предполагает стимулирование инвестиций

17:29 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Общенациональный план действий по восстановлению экономики РФ после эпидемии коронавируса содержит ряд инициатив по стимулированию инвестиций.
По прогнозу Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал снизятся в 2020 году на 12% (после роста на 1,7% в прошлом году). В 2021 году министерство ожидает ускорения темпов роста инвестиций до 4,9%. В докоронавирусном первом квартале текущего года инвестиции в РФ выросли на 1,2%.
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"В сфере стимулирования инвестиций предполагается реализация механизма защиты и поощрения капиталовложений (СЗПК), механизма инфраструктурного фонда, специальных инвестиционных контрактов (СПИК), поддержка системообразующих предприятий, принятие налоговых льгот при капитальных вложениях, поддержка инвестпрограмм предприятий с государственным участием, а также повышение эффективности институтов развития и государственных капиталовложений в целом", - говорится в плане действий, который имеется в распоряжении РИА Новости.
В частности, как следует из документа, по линии СЗПК предусмотрена реализация "стартового" портфеля инвестиционных проектов (не менее 15), а также создание ГИС "Капиталовложения" для сопровождения проектов СЗПК и их мониторинга.
В числе мер по стимулированию инвестиционной активности значится инициатива по инвентаризации деятельности институтов развития, уточнение целей, задач и показателей их эффективности. Среди предложений по оказанию поддержки системообразующим предприятиям указаны меры, которые уже запущены правительством: кредитование под потребности в оборотных средствах; программа адресной поддержки таких организаций.
Отдельное внимание в общенациональном плане действий уделено созданию механизмов реализации инвестиционных проектов в регионах. Так, предлагается запуск процедуры инвестиционного налогового вычета. Данная мера была озвучена президентом РФ в послании Федеральному собранию в январе. Кроме того, предлагается формирование портфелей инвестиционных проектов регионов и внедрение региональных СЗПК.
Правительство также планирует оказать поддержку инвестиционных программ крупнейших российских компаний с госучастием, чтобы минимизировать их сокращения в 2020 и 2021 годах. Вместе с этим будут уточнены правила формирования, рассмотрения и согласования долгосрочных программ развития госкомпаний; а также проведена оценка эффективности инвестиций компаний с госучастием.
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