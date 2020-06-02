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2020-06-02T16:29
https://ria.ru/20200602/1572357924.html
Нацплан по экономике предполагает ускорение внедрения цифровых технологий
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РИА Новости

Нацплан по экономике предполагает ускорение внедрения цифровых технологий

16:29 02.06.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСервер в машинном зале в центре обработки данных
Сервер в машинном зале в центре обработки данных
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сервер в машинном зале в центре обработки данных. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Общенациональный план действий по восстановлению экономики РФ предполагает регуляторное обеспечение внедрения цифровых технологий, следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях ускорения внедрения цифровых технологий предполагается обеспечить перевод государственных услуг и сервисов в цифровой формат, цифровое удаленное взаимодействие субъектов экономики, включая с системой государственных органов", - говорится в документе.
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В частности планируется создать национальную платформу "Цифровые технологии производительности", предусматривающие механизм сбора и тиражирования лучших российских и международных практик в сфере повышения производительности труда, создать цифровую платформу в рамках инфраструктуры электронного правительства для обмена данными между гражданами и организациями в электронном виде, разработать предложения по применению отечественных криптографических технологий в целях развития цифровых услуг и сервисов.
В рамках цифровизации госуслуг и сервисов планируется запустить сервис "Госпочта", позволяющий полностью цифровизовать документооборот, создать на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг национальную систему юридически значимых электронных уведомлений, создать цифровую платформу с информацией о возможностях и мерах господдержки молодежи и цифровую платформу лесного хозяйства. Также планируется сократить сроки предоставления госуслуг Росреестра.
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