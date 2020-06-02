Нацплан по экономике предполагает ускорение внедрения цифровых технологий

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Общенациональный план действий по восстановлению экономики РФ предполагает регуляторное обеспечение внедрения цифровых технологий, следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.

"В целях ускорения внедрения цифровых технологий предполагается обеспечить перевод государственных услуг и сервисов в цифровой формат, цифровое удаленное взаимодействие субъектов экономики, включая с системой государственных органов", - говорится в документе.

В частности планируется создать национальную платформу "Цифровые технологии производительности", предусматривающие механизм сбора и тиражирования лучших российских и международных практик в сфере повышения производительности труда, создать цифровую платформу в рамках инфраструктуры электронного правительства для обмена данными между гражданами и организациями в электронном виде, разработать предложения по применению отечественных криптографических технологий в целях развития цифровых услуг и сервисов.