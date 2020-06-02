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2020-06-02T15:33
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В РСПП поддерживают идею внесения проекта поправок в ТК в Госдуму в июне
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РИА Новости

В РСПП поддерживают идею внесения проекта поправок в ТК в Госдуму в июне

15:33 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РСПП Александр Шохин
Президент РСПП Александр Шохин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент РСПП Александр Шохин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин согласен с тем, что законопроект "Единой России" о поправках в Трудовой кодекс (ТК) можно вносить в Госдуму в июне, это хорошая основа, которая может быть быстро доработана.
Фракция ЕР в Госдуме подготовила законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ". Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы. Ранее первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев сообщал РИА Новости, что внесение в Госдуму проекта поправок в Трудовой кодекс РФ запланировано на начало июня. Во вторник лидер "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что проект закона готов, его обсуждение уже идет.
"Безусловно, работа проведена достаточно серьезная (над законопроектом) и в короткие даты и сроки в течение мая", - сказал Шохин в ходе онлайн-совещания ЕР по вопросу совершенствования трудового законодательства.
Шохин отметил, что РСПП согласно с позицией Минтруда о необходимости ввода понятия "комбинированной занятости". Также он отметил, что некоторые позиции законопроекта избыточно прописаны "именно как положения Трудового кодекса, их смело можно отослать к трудовому, коллективному, отраслевому договору". "В законопроекте (надо) только закрепить базовые права и гарантии граждан", - сказал он.
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Шохин указал, что если в законопроекте будет прописана защита прав работника, то и работодатель может захотеть прописать в ТК свои права. "В том числе найти способы электронного контроля, все ли восемь часов рабочего времени работник находился на удаленном рабочем месте. А это уже нарушение личных прав граждан", - указал Шохин.
"В целом, я считаю, что законопроект хорошей основой является, его можно достаточно быстро доработать с учетом таких принципиальных замечаний и в июне можно вносить, на мой взгляд, в Государственную Думу. Имею в виду, что в рамках второго чтения уже можно и какие-то технические, технико-правовые поправки вносить, которые не будут носить принципиального характера", - указал он.
Также Шохин попросил учесть некоторые просьбы о поправках в законопроект до внесения его к первому чтению в Госдуме.
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Дмитрий МедведевРоссийский союз промышленников и предпринимателейАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияАлександр ШохинОбщество
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