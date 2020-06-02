В план восстановления экономики включили формирование резерва лекарств

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Общенациональный план действий, направленных на восстановление экономики России, включает в себя в том числе формирование резерва лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.

"Повышение устойчивости экономики к эпидемиологическим шокам: создание передовой фарминдустрии, формирование резерва лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения", - говорится в документе.

Там также предлагается оптимизировать регулирование в сфере оборота лекарственных препаратов и медицинских изделий, в частности, усовершенствовать регуляторные процедуры допуска лекарств, предоставить отсрочку до 1 января 2022 года для исполнения ряда требований правил регистрации и экспертизы лекарств и упростить процедуры регистрации медицинских изделии, испытания которых проведены в организациях Росздравнадзора и Минздрава России.

Кроме этого, предлагается перевести услуги регистрации медицинских изделий в электронный формат и перейти на реестровую модель.