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В план восстановления экономики включили формирование резерва лекарств
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РИА Новости

В план восстановления экономики включили формирование резерва лекарств

15:12 02.06.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Общенациональный план действий, направленных на восстановление экономики России, включает в себя в том числе формирование резерва лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Повышение устойчивости экономики к эпидемиологическим шокам: создание передовой фарминдустрии, формирование резерва лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения", - говорится в документе.
Там также предлагается оптимизировать регулирование в сфере оборота лекарственных препаратов и медицинских изделий, в частности, усовершенствовать регуляторные процедуры допуска лекарств, предоставить отсрочку до 1 января 2022 года для исполнения ряда требований правил регистрации и экспертизы лекарств и упростить процедуры регистрации медицинских изделии, испытания которых проведены в организациях Росздравнадзора и Минздрава России.
Кроме этого, предлагается перевести услуги регистрации медицинских изделий в электронный формат и перейти на реестровую модель.
Документ также предполагает перевод услуги лицензирования в электронный вид и создание системы оценки объема потребления лекарственных средств и медицинских изделий по перечню наиболее высокорискованных позиций.
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