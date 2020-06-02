Памфилова объяснила отказ от голосования по почте

"Законодатель предусмотрел возможность голосования по почте. Это хорошо, что это сделано на всякий случай, может быть, где-то когда-то пригодится. Мы изучили внимательно опыт стран, где это широко применяется, убедились, что в основном это голосование сопровождается скандалами различными, ставится под сомнение, что невозможно проверить, невозможно наблюдать, невозможно предотвратить те или иные фальсификации, мы забраковали для себя при проведении общероссийского голосования", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.