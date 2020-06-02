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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-02T12:32
https://ria.ru/20200602/1572340170.html
Памфилова объяснила отказ от голосования по почте
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568799580_0:181:3011:1875_1036x0_80_0_0_336d62e8df3b97b746fdd68e440aca97.jpg
РИА Новости

Памфилова объяснила отказ от голосования по почте

12:32 02.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Голосование по почте несёт много рисков, в том числе санитарных, это позавчерашний день, поэтому было решено отказаться от него при голосовании по поправкам в Конституцию РФ, пояснила глава ЦИК Элла Памфилова.
В понедельник она заявила, что голосования по почте не будет на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.
"Законодатель предусмотрел возможность голосования по почте. Это хорошо, что это сделано на всякий случай, может быть, где-то когда-то пригодится. Мы изучили внимательно опыт стран, где это широко применяется, убедились, что в основном это голосование сопровождается скандалами различными, ставится под сомнение, что невозможно проверить, невозможно наблюдать, невозможно предотвратить те или иные фальсификации, мы забраковали для себя при проведении общероссийского голосования", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
По её словам, после изучения опыта применения голосования по почте, в том числе международного, было решено, что это "не вчерашний, а позавчерашний день, определенный анахронизм".
"Тем более, действительно, очень сложно организовать общественное наблюдение и много рисков, очень много контактов, и с точки зрения санитарных норм много рисков ", - добавила глава ведомства.
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