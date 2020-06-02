Италия отмечает Праздник Республики без традиционного парада

Праздник Республики установлен в память о событиях 2 июня 1946 года, когда в ходе общенационального референдума о форме государственного правления большинство итальянцев высказалось за республику и ликвидацию монархии, которая запятнала себя сотрудничеством с фашистским режимом Муссолини.
На сей раз торжества по случаю национального праздника прошли в сдержанном стиле и ограничились церемонией у Алтаря Отечества в центре Рима, в которой приняло участие высшее руководство страны.
Утром к монументу прибыл президент Италии Серджо Маттарелла, которого сопровождали премьер-министр Джузеппе Конте, руководители палат национального парламента Мария Элизабетта Казеллати и Роберто Фико, а также председатель Конституционного суда Марта Картабия. Все они были в медицинских масках и соблюдали социальную дистанцию. Находившиеся в центре города граждане встретили появление руководителей государства аплодисментами.
Президент Республики возложил венок к могиле Неизвестного солдата. Вместе с ним к монументу Вечного огня по беломраморной лестнице поднялись два кирасира, также в медицинских масках. В момент возложения венка в небе над Римом пролетели девять истребителей ВВС, которые оставили за собой шлейф цветов итальянского триколора.
Военный парад по случаю национального праздника, в котором обычно принимали участие более 5 тысяч военнослужащих различных родов войск и около 300 единиц боевой техники, на сей раз был отменен. Это решение было принято в конце мая по итогам консультаций между канцелярией президента и министерством обороны.
По случаю Праздника Республики Маттарелла направил специальное послание всем префектам Италии, в котором отметил, что на сей раз этот знаменательный день выпал на "особенно трудный момент для страны, которая начинает восстанавливаться после наиболее драматичной фазы чрезвычайной медицинской ситуации в связи с COVID-19".
"Масштабы и острота кризиса, его воздействие на все стороны каждодневной жизни, боль, поразившая общины, потребовали ото всех чрезвычайных усилий, в том числе в эмоциональном плане", - заявил президент. По его словам, таких трудностей итальянцы никогда не переживали за всю историю республики. Маттарелла призвал соотечественников продемонстрировать чувство ответственности и подчеркнул, что "кризис еще не закончился, и поэтому властям и гражданам еще придется долгое время иметь дело с его последствиями".
В полдень Маттарелла нанесет частный визит в северный город Кодоньо, где 20 февраля был выявлен первый случай заражения итальянца коронавирусом на национальной территории. Вечером запланировано посещение главой государства Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме, куда были доставлены первые пациенты, заболевшие COVID-19.
Согласно официальным данным, по состоянию на понедельник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 233 тысячи, свыше 158 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 33475 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.