Италия отмечает Праздник Республики без традиционного парада

РИМ, 2 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Италия отмечает национальный Праздник Республики без традиционного военного парада в Риме , который в этом году был отменен из-за пандемии COVID-19.

Праздник Республики установлен в память о событиях 2 июня 1946 года, когда в ходе общенационального референдума о форме государственного правления большинство итальянцев высказалось за республику и ликвидацию монархии, которая запятнала себя сотрудничеством с фашистским режимом Муссолини.

На сей раз торжества по случаю национального праздника прошли в сдержанном стиле и ограничились церемонией у Алтаря Отечества в центре Рима, в которой приняло участие высшее руководство страны.

Утром к монументу прибыл президент Италии Серджо Маттарелла, которого сопровождали премьер-министр Джузеппе Конте, руководители палат национального парламента Мария Элизабетта Казеллати и Роберто Фико, а также председатель Конституционного суда Марта Картабия. Все они были в медицинских масках и соблюдали социальную дистанцию. Находившиеся в центре города граждане встретили появление руководителей государства аплодисментами.

Президент Республики возложил венок к могиле Неизвестного солдата. Вместе с ним к монументу Вечного огня по беломраморной лестнице поднялись два кирасира, также в медицинских масках. В момент возложения венка в небе над Римом пролетели девять истребителей ВВС, которые оставили за собой шлейф цветов итальянского триколора.

Военный парад по случаю национального праздника, в котором обычно принимали участие более 5 тысяч военнослужащих различных родов войск и около 300 единиц боевой техники, на сей раз был отменен. Это решение было принято в конце мая по итогам консультаций между канцелярией президента и министерством обороны.

По случаю Праздника Республики Маттарелла направил специальное послание всем префектам Италии, в котором отметил, что на сей раз этот знаменательный день выпал на "особенно трудный момент для страны, которая начинает восстанавливаться после наиболее драматичной фазы чрезвычайной медицинской ситуации в связи с COVID-19".

"Масштабы и острота кризиса, его воздействие на все стороны каждодневной жизни, боль, поразившая общины, потребовали ото всех чрезвычайных усилий, в том числе в эмоциональном плане", - заявил президент. По его словам, таких трудностей итальянцы никогда не переживали за всю историю республики. Маттарелла призвал соотечественников продемонстрировать чувство ответственности и подчеркнул, что "кризис еще не закончился, и поэтому властям и гражданам еще придется долгое время иметь дело с его последствиями".

В полдень Маттарелла нанесет частный визит в северный город Кодоньо, где 20 февраля был выявлен первый случай заражения итальянца коронавирусом на национальной территории. Вечером запланировано посещение главой государства Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме, куда были доставлены первые пациенты, заболевшие COVID-19.

Согласно официальным данным, по состоянию на понедельник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 233 тысячи, свыше 158 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 33475 человек.