В Польше число заразившихся коронавирусом выросло до 24 271

ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса Польше увеличилось до 24 271, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за отчетный период – с вечера понедельника до утра вторника – лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 107 человек. Общее количество выявленных случаев составило 24 271.

За тот же период от коронавируса скончались семь человек. Общее число летальных случаев составило 1081.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2219 человек, 78 470 находятся на карантине, 11 726 выздоровели.

С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.