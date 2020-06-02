На Камчатке выявили 11 новых случаев заражения COVID-19 среди вахтовиков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн - РИА Новости. Количество вахтовых работников, которые прилетели на Камчатку для работы на горно-обогатительном комбинате (ГОК) "Аметистовое" и заболели COVID-19, увеличилось с 29 до 40 человек, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Ранее врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов сообщил в своем Telegram-канале о выявлении новой коронавирусной инфекции у 29 вахтовых работников, которые проходили обсервацию перед тем, как отправиться на ГОК "Аметистовое". В свою очередь в управляющей производством компании "Золото Камчатки" РИА Новости заявили, что данная ситуация никак не отразится на работе комбината. Там до приезда новой смены продолжат трудиться действующие сотрудники. Также отмечалось, что приехавшие на полуостров из других регионов РФ вахтовики ни с кем не контактировали и проходили обязательную обсервацию на ранее законсервированном месторождении "Золотое" в Быстринском районе, оборудованном для этих целей.
"После прохождения двухнедельной обсервации уже у более 40 человек из 192 вахтовиков тесты на COVID-19 дали положительный результат. Двоих работников с высокой температурой доставят в Петропавловск-Камчатский вертолетом, остальных заболевших силами подрядной компании переправят в санаторий "Жемчужина Камчатки" для динамического наблюдения", - говорится в сообщении.
Врио губернатора региона Владимир Солодов в свою очередь отметил, что хотя вспышку на предприятии удалось не допустить, работодателем был допущен ряд недочётов.
"В случае полноценного карантина мы видели бы единичные случаи заражения. А факт массового заболевания говорит о том, что люди жили скученно, совместно принимали пищу. Необходимо донести до всех предприятий, в том числе в рыбоперерабатывающей отрасли, что под изоляцией понимается совсем другое. Это индивидуальный карантин, в крайнем случае малыми группами. Несоблюдение этих требований приводит к негативным экономическим последствиям для самого работодателя. Скупой платит дважды", - приводит пресс-служба слова Солодова.
Горно-обогатительный комбинат "Аметистовое" и входящее в его состав одноименное месторождение находятся под управлением компании "Золото Камчатки" (входит в ГК "Ренова"). Это одно из крупнейших золотодобывающих предприятий Камчатки. Оно расположено на территории Пенжинского района в 1,1 тысячи километров к северу от Петропавловска-Камчатского. На предприятии работают более 1 тысячи человек.
По данным на 2 июня, в Камчатском крае зарегистрировано 916 человек, инфицированных COVID-19, в том числе 60 детей в возрасте до 17 лет. 373 человека выздоровели, 13 погибли. За сутки выявлены ещё 35 лабораторно подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Темп прироста заболевших за сутки составил +3,97 %. На сегодняшний день в стационарах находятся 384 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.