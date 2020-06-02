На Камчатке выявили 11 новых случаев заражения COVID-19 среди вахтовиков

"В случае полноценного карантина мы видели бы единичные случаи заражения. А факт массового заболевания говорит о том, что люди жили скученно, совместно принимали пищу. Необходимо донести до всех предприятий, в том числе в рыбоперерабатывающей отрасли, что под изоляцией понимается совсем другое. Это индивидуальный карантин, в крайнем случае малыми группами. Несоблюдение этих требований приводит к негативным экономическим последствиям для самого работодателя. Скупой платит дважды", - приводит пресс-служба слова Солодова.