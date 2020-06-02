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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T11:08
https://ria.ru/20200602/1572334064.html
В Эстонии не выявили новых случаев коронавируса за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/150495/36/1504953670_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_239d5eea775b80eefb189a2a9ec50d5f.jpg
РИА Новости

В Эстонии не выявили новых случаев коронавируса за сутки

11:08 02.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТаллин
Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Таллин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 2 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки не увеличилось впервые за почти три месяца и по-прежнему составляет 1870, сообщил во вторник республиканский департамент здоровья.
"Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки не увеличилось впервые за почти три месяца и по-прежнему составляет 1870. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 85 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 20 пациентов. За время пандемии скончались 68 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
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Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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