В Эстонии не выявили новых случаев коронавируса за сутки

"Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки не увеличилось впервые за почти три месяца и по-прежнему составляет 1870. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 85 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 20 пациентов. За время пандемии скончались 68 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.