В Эстонии не выявили новых случаев коронавируса за сутки

ХЕЛЬСИНКИ, 2 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки не увеличилось впервые за почти три месяца и по-прежнему составляет 1870, сообщил во вторник республиканский департамент здоровья.
"Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки не увеличилось впервые за почти три месяца и по-прежнему составляет 1870. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 85 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 20 пациентов. За время пандемии скончались 68 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.