Суд обязал Роспатент зарегистрировать бренд "Доширак" как общеизвестный

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам обязал Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент зарегистрировать обозначение "Доширак" в качестве общеизвестного в России товарного знака на имя корейской компании Paldo, следует из опубликованного решения суда.

СИП по заявлению Paldo признал незаконным решение патентного ведомства, отклонившего в декабре прошлого года заявку корейской компании. Роспатент признавал высокую степень известности и популярности бренда, однако его сомнения были связаны с тем, что в глазах потребителей лапша "Доширак" не ассоциируется именно с компанией Paldo.

Так, согласно опросу с предложенными вариантами ответов, владельцем товарного знака "Доширак" более 73% респондентов назвали компанию "Доширак Рус", российскую "дочку" корейской компании, и только чуть более 1 % - саму Paldo. Компания также почти не фигурирует в рекламных роликах "Доширака" на телевидении, отмечал Роспатент.

СИП согласился с доводами заявителя, что репутация, необходимая для признания бренда общеизвестным, не оспаривается самим ведомством. Из результатов общероссийского соцопроса следует, что обозначение "Доширак" знают более 98% респондентов, из них более 98% верно соотносят его с "лапшой быстрого приготовления". Эта лапша пять раз была признана в России "товаром года".

Что касается связи бренда с компанией Paldo, суд пришел к выводу, что общеизвестность товарного знака может определяться не только в отношении конкретного производителя, который может и не являться правообладателем, но "в отношении лица, воспринимаемого в качестве источника происхождения товаров".

В данном случае, по мнению суда, потребители ассоциируют заявленное обозначение с источником происхождения товаров "лапша быстрого приготовления", который включает компанию Paldo, которая до 2015 года импортировала лапшу собственного производства в Россию, и ее дочерние общества "Доширак Рус", "Доширак Коя" и "Доширак Рязань", которые производят лапшу сейчас.