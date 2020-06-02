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Суд обязал Роспатент зарегистрировать бренд "Доширак" как общеизвестный
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РИА Новости

Суд обязал Роспатент зарегистрировать бренд "Доширак" как общеизвестный

10:31 02.06.2020 (обновлено: 10:34 02.06.2020)
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© РИА Новости / Антон ДенисовБыстрое питание
Быстрое питание
© РИА Новости / Антон Денисов
Быстрое питание. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент зарегистрировать обозначение "Доширак" в качестве общеизвестного в России товарного знака на имя корейской компании Paldo, следует из опубликованного решения суда.
СИП по заявлению Paldo признал незаконным решение патентного ведомства, отклонившего в декабре прошлого года заявку корейской компании. Роспатент признавал высокую степень известности и популярности бренда, однако его сомнения были связаны с тем, что в глазах потребителей лапша "Доширак" не ассоциируется именно с компанией Paldo.
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Так, согласно опросу с предложенными вариантами ответов, владельцем товарного знака "Доширак" более 73% респондентов назвали компанию "Доширак Рус", российскую "дочку" корейской компании, и только чуть более 1 % - саму Paldo. Компания также почти не фигурирует в рекламных роликах "Доширака" на телевидении, отмечал Роспатент.
СИП согласился с доводами заявителя, что репутация, необходимая для признания бренда общеизвестным, не оспаривается самим ведомством. Из результатов общероссийского соцопроса следует, что обозначение "Доширак" знают более 98% респондентов, из них более 98% верно соотносят его с "лапшой быстрого приготовления". Эта лапша пять раз была признана в России "товаром года".
Что касается связи бренда с компанией Paldo, суд пришел к выводу, что общеизвестность товарного знака может определяться не только в отношении конкретного производителя, который может и не являться правообладателем, но "в отношении лица, воспринимаемого в качестве источника происхождения товаров".
В данном случае, по мнению суда, потребители ассоциируют заявленное обозначение с источником происхождения товаров "лапша быстрого приготовления", который включает компанию Paldo, которая до 2015 года импортировала лапшу собственного производства в Россию, и ее дочерние общества "Доширак Рус", "Доширак Коя" и "Доширак Рязань", которые производят лапшу сейчас.
По российскому законодательству, общеизвестный товарный знак имеет значительные привилегии по сравнению с обычным товарным знаком. В отличие от обычного, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет свою силу при неиспользовании.
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