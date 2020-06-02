В заповеднике в Хабаровском крае горят около 5,5 тысячи гектаров леса

ХАБАРОВСК, 2 июн – РИА Новости. Два природных пожара на общей площади 5,5 тысячи гектаров горят в Ботчинском заповеднике в Два природных пожара на общей площади 5,5 тысячи гектаров горят в Ботчинском заповеднике в Хабаровском крае , сообщил РИА Новости во вторник директор заповедника Сергей Костомаров.

"На территории заповедника горят два пожара. Один из них в 2,5 тысячи гектаров на сегодняшний день локализован. Второй пожар в 3 тысячи гектаров действует, мы с ним боремся, надеемся, в ближайшие сутки его локализуем", - сказал Костомаров.

Он отметил, что тушением пожаров занимаются специалисты "Авиалесоохраны" и сотрудники заповедника. Тушить очаги начали в день обнаружения - 29 мая. В понедельник количество огнеборцев было увеличено с 22 до 28 человек за счет прибытия шести сотрудников "Авиалесоохраны".

По словам собеседника агентства, в заповеднике нет населенных пунктов и вблизи него нет дорожной инфраструктуры. Возгорание возникло из-за сухих гроз, которые случаются на Дальнем Востоке

"В том районе накануне на протяжении нескольких часов мы отмечали очень мощные сухие грозы, и через сутки в тех местах обнаружили два пожара. Особенность территории такова, что в этом месте уже столетиями прогорает тайга по своим каким-то природным законам. Грозы поджигают там тайгу с периодичностью 5-10 лет, поэтому есть горельники различной давности, которые более пожароопасны, чем растущий лес", - сказал Костомаров.

По его словам, почему грозы бьют именно туда, ученые пока не выясняли.

"Возможно, из-за какой-то аномалии или фронты атмосферные так расположены, мы не изучали еще. Пожаров здесь не регистрировалось почти 10 лет, и возникновение очагов, возможно, подтолкнет нас активизировать действия, включить в научные планы изучение территории. Но это не в ближайшей перспективе", - сказал Костомаров.

Он также сообщил, что возникшие пожары в настоящее время не угрожают особо ценным объектам, ради которых создавался заповедник.