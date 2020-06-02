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Ядерные технологии
2020-06-02T09:41
https://ria.ru/20200602/1572323137.html
В "Росатоме" заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/144025/32/1440253284_0:277:3148:2048_1036x0_80_0_0_9adadaa2860dd81d82360fbe7071c071.jpg
РИА Новости

В "Росатоме" заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19

03:44 02.06.2020 (обновлено: 09:41 02.06.2020)
73903
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации "Росатом" Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) придумали необычный подход к лечению коронавирусной инфекции путем дезинфекции легких с помощью ультрафиолета. Об этом рассказал директор ФЭИ Андрей Говердовский в интервью официальному изданию российской атомной отрасли газете "Страна Росатом".

"Проект мы называем "светящийся газ". До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать", — сказал Говердовский.

По его словам, ученые подбирают молекулы и газовые компоненты, которые способны оставаться активными при вдыхании и излучать ультрафиолет прямо в легких.
"Надеемся, что, кроме коронавируса, наш метод позволит лечить туберкулез, онкологию и другие болезни", — добавил директор ФЭИ.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).
Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Согласно последним данным ВОЗ, количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило шесть миллионов, скончались более 371 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Ядерные технологииКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
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