В "Росатоме" заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации "Росатом" Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) придумали необычный подход к лечению коронавирусной инфекции путем дезинфекции легких с помощью ультрафиолета. Об этом рассказал директор ФЭИ Андрей Говердовский в интервью официальному изданию российской атомной отрасли газете "Страна Росатом".
"Проект мы называем "светящийся газ". До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать", — сказал Говердовский.
По его словам, ученые подбирают молекулы и газовые компоненты, которые способны оставаться активными при вдыхании и излучать ультрафиолет прямо в легких.
"Надеемся, что, кроме коронавируса, наш метод позволит лечить туберкулез, онкологию и другие болезни", — добавил директор ФЭИ.
Пандемия
Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Согласно последним данным ВОЗ, количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило шесть миллионов, скончались более 371 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.