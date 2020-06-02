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РИА Наука
2020-06-02T03:27
https://ria.ru/20200602/1572323088.html
Орнитолог рассказал о росте интереса к наблюдению за птицами
https://cdn25.img.ria.ru/images/152272/97/1522729791_0:360:3456:2304_1036x0_80_0_0_021ec0fa5e043251481ad7f628965f85.jpg
РИА Новости

Орнитолог рассказал о росте интереса к наблюдению за птицами

03:27 02.06.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой Парка ГорькогоЛебеди
Лебеди
© Фото : предоставлено пресс-службой Парка Горького
Лебеди. Архивное фото
ЛОНДОН, 2 июн – РИА Новости, Мария Табак. Период карантина предоставляет людям отличную возможность понаблюдать за птицами, а птицам – в спокойной обстановке обзавестись семьями, рассказал РИА Новости автор двух гидов по идентификации птиц и медиаменеджер Британского траста орнитологии (BTO) Пол Стэнклифф.
"Многие говорят о том, что с уменьшением антропогенного шума стало гораздо лучше слышно пение птиц. Птичьи трели легче услышать не только нам, но и самим птицам. Пение птицы используют для того, чтобы удержать территорию, на которой они планируют обзавестись потомством, и привлечь партнера. Возможно, и то, и другое птицам легче сделать в нынешний период, так что не исключено, что птенцов в этом сезоне будет больше", - сказал Стэнклифф, отметив, что пока какие-либо выводы относительно увеличения популяции птиц делать рановато.
Орнитолог подчеркнул, что от отсутствия людей выиграют не все птицы.
"Будут выигравшие и проигравшие. На некоторых видах спокойствие скажется положительно: например, для птиц, гнездящихся на пляжах, таких, как галстучник в Британии, этот год может сложиться более удачно. Но для тех птиц, кому нужна помощь в поддержании среды обитания, нынешний год может оказаться не очень хорошим, поскольку люди, выполняющие эту работу, вынуждены сидеть дома", - пояснил Стэнклифф.
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Интерес британцев к наблюдению за птицами в последние месяцы заметно возрос, отметил собеседник агентства.
"Британский траст орнитологии на период карантина отменил плату за участие в программе наблюдения за обитающими в садах птицами. На нее подписались 7 тысяч человек. До локдауна программа насчитывала 11 тысяч членов. После такого увеличения числа участников будет интересно посмотреть на результаты", - отметил Стэнклифф.
"Многие признаются, что видят некоторых птиц в своих садах впервые. Но не потому что это новые птицы, а потому что они их не замечали раньше", - улыбнулся орнитолог, увлекавшийся наблюдением за пернатыми с 15 лет.
На просьбу дать совет начинающим "бердвотчерам" Стэнклифф ответил, что начинать стоит с малого.
"Лучше всего будет начать с вашего сада или местного парка. Научитесь узнавать несколько птиц, потом еще несколько, постепенно расширяйте свои знания. Очень быстро окажется, что вы знакомы с десятками видов птиц", - сказал он.
"Невероятно поможет бинокль – он позволит вам рассмотреть птиц в деталях. Наиболее популярные для наблюдения за птицами бинокли – 8X30 или 10X40. Для идентификации птиц нужен справочник с видами, которые водятся в вашем регионе. А главное, получайте удовольствие!" - добавил орнитолог.
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