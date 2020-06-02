Орнитолог рассказал о росте интереса к наблюдению за птицами

ЛОНДОН, 2 июн – РИА Новости, Мария Табак. Период карантина предоставляет людям отличную возможность понаблюдать за птицами, а птицам – в спокойной обстановке обзавестись семьями, рассказал РИА Новости автор двух гидов по идентификации птиц и медиаменеджер Британского траста орнитологии (BTO) Пол Стэнклифф.

"Многие говорят о том, что с уменьшением антропогенного шума стало гораздо лучше слышно пение птиц. Птичьи трели легче услышать не только нам, но и самим птицам. Пение птицы используют для того, чтобы удержать территорию, на которой они планируют обзавестись потомством, и привлечь партнера. Возможно, и то, и другое птицам легче сделать в нынешний период, так что не исключено, что птенцов в этом сезоне будет больше", - сказал Стэнклифф, отметив, что пока какие-либо выводы относительно увеличения популяции птиц делать рановато.

Орнитолог подчеркнул, что от отсутствия людей выиграют не все птицы.

"Будут выигравшие и проигравшие. На некоторых видах спокойствие скажется положительно: например, для птиц, гнездящихся на пляжах, таких, как галстучник в Британии, этот год может сложиться более удачно. Но для тех птиц, кому нужна помощь в поддержании среды обитания, нынешний год может оказаться не очень хорошим, поскольку люди, выполняющие эту работу, вынуждены сидеть дома", - пояснил Стэнклифф.

Интерес британцев к наблюдению за птицами в последние месяцы заметно возрос, отметил собеседник агентства.

"Британский траст орнитологии на период карантина отменил плату за участие в программе наблюдения за обитающими в садах птицами. На нее подписались 7 тысяч человек. До локдауна программа насчитывала 11 тысяч членов. После такого увеличения числа участников будет интересно посмотреть на результаты", - отметил Стэнклифф.

"Многие признаются, что видят некоторых птиц в своих садах впервые. Но не потому что это новые птицы, а потому что они их не замечали раньше", - улыбнулся орнитолог, увлекавшийся наблюдением за пернатыми с 15 лет.

На просьбу дать совет начинающим "бердвотчерам" Стэнклифф ответил, что начинать стоит с малого.

"Лучше всего будет начать с вашего сада или местного парка. Научитесь узнавать несколько птиц, потом еще несколько, постепенно расширяйте свои знания. Очень быстро окажется, что вы знакомы с десятками видов птиц", - сказал он.