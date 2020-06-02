Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. НПО им. Лавочкина в 2021 году намерено подписать контракт и приступить к производству трех космических аппаратов дистанционного зондирования арктического региона "Арктика-М", сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-производителя НПО имени Лавочкина Владимир Колмыков.

Ранее Колмыков рассказал РИА Новости, что запуск первого метеорологического космического аппарата "Арктика-М" планируется на конец года, ведется изготовление второго аппарата, который будет запущен в 2023 году.

"Контракт на изготовление еще трех аппаратов планируется заключить в 2021 году. В настоящее время проводится работа по технико-экономическому обоснованию стоимости изготовления", - сказал он.

По набору оборудования "Арктика-М" будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии "Электро-Л". Спутник разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются с российских спутников "Электро-Л".