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РИА Наука
2020-06-02T03:14
https://ria.ru/20200602/1572322962.html
Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
https://cdn21.img.ria.ru/images/155795/00/1557950095_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_8f210fe52d3bf872011c725bfbeb17b7.jpg
РИА Новости

Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года

03:14 02.06.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика
© РИА Новости / Илья Тимин
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Арктика. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. НПО им. Лавочкина в 2021 году намерено подписать контракт и приступить к производству трех космических аппаратов дистанционного зондирования арктического региона "Арктика-М", сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-производителя НПО имени Лавочкина Владимир Колмыков.
Ранее Колмыков рассказал РИА Новости, что запуск первого метеорологического космического аппарата "Арктика-М" планируется на конец года, ведется изготовление второго аппарата, который будет запущен в 2023 году.
"Контракт на изготовление еще трех аппаратов планируется заключить в 2021 году. В настоящее время проводится работа по технико-экономическому обоснованию стоимости изготовления", - сказал он.
По набору оборудования "Арктика-М" будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии "Электро-Л". Спутник разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются с российских спутников "Электро-Л".
После выведения на орбиту двух аппаратов "Арктика-М" Гидрометцентр будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов
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РИА НаукаРоссияНПО имени С. А. ЛавочкинаКосмос - РИА Наука
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