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Религия и мировоззрение
2020-06-02T00:42
https://ria.ru/20200602/1572321604.html
РПЦ назвала анонимные каналы в Telegram "новой формой гонений на церковь"
https://cdn24.img.ria.ru/images/151888/13/1518881390_0:101:1601:1001_1036x0_80_0_0_248b4a7f1e697923e2f245153dc1ff0a.jpg
РИА Новости

РПЦ назвала анонимные каналы в Telegram "новой формой гонений на церковь"

00:42 02.06.2020
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© AFP 2020 / Yuri KadobnovЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram
© AFP 2020 / Yuri Kadobnov
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Анонимные антицерковные каналы в Telegram занимаются "медийным терроризмом" и представляют собой новую форму гонений на Русскую православную церковь, считает первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ Александр Щипков.
По его словам, церковные и околоцерковные анонимные Telegram-каналы "просто заполонили собой интернет-пространство".
"Они находятся в состоянии анонимности и из этой серой зоны пытаются на нас воздействовать... И это давление, которое они оказывают сегодня на нас, нам очень непривычно. Мы, как церковь, конечно, привыкли к гонениям, но гонения предыдущих эпох - это было гонение физическое: сажали, арестовывали, не разрешали, опускали железные занавесы... Действия в медийном пространстве анонимных Telegram-каналов - это новая форма гонения на церковь", - сказал Щипков в эфире телеканала "Спас".
По его словам, речь идет не о "свободных дискуссиях", а о "форме прямого давления".
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"Миссионерство не может быть анонимным... Анонимные Telegram-каналы не занимаются проповедью, просвещением - они занимаются пропагандой. Речь идет не о ценностях, а о некоем политическом действии, в результате которого заинтересованы те или иные лица", - сказал Щипков.
По его мнению, авторы данных каналов анонимны, поскольку "они боятся ответственности за произнесенные слова". Также у них есть так называемый страх нелегитимности, то есть "страх не быть принятым большинством церковного народа".
"Если человек аноним - а с нами разговаривает аноним - то аноним не может быть частью церкви. А они претендуют на то, что они часть церкви. Но как они могут быть частью церкви, если они анонимы, если они призраки? Призрак не может быть частью церкви", - отметил замглавы синодального отдела.
Он посоветовал относиться к анонимным каналам "очень осторожно" и "не доверять им". "Если они хотят, чтобы им доверяли, ну тогда они должны, как говорили в знаменитом фильме, "открыть свое личико". Откройте личико, тогда мы сможем с вами говорить, мы сможем ответить на ваши вопросы, мы сможем вам задать вопросы", - сказал Щипков.
По его словам, для него удивительно, когда даже "вполне открытые представители церкви, представители церковного аппарата вступают в социальных сетях в прямой диалог с анонимными фигурами".
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Религия и мировоззрениеTelegram (приложение)Александр ЩипковРоссийская православная автономная церковьОбщество
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