РПЦ назвала анонимные каналы в Telegram "новой формой гонений на церковь"

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Анонимные антицерковные каналы в Анонимные антицерковные каналы в Telegram занимаются "медийным терроризмом" и представляют собой новую форму гонений на Русскую православную церковь , считает первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ Александр Щипков

По его словам, церковные и околоцерковные анонимные Telegram-каналы "просто заполонили собой интернет-пространство".

"Они находятся в состоянии анонимности и из этой серой зоны пытаются на нас воздействовать... И это давление, которое они оказывают сегодня на нас, нам очень непривычно. Мы, как церковь, конечно, привыкли к гонениям, но гонения предыдущих эпох - это было гонение физическое: сажали, арестовывали, не разрешали, опускали железные занавесы... Действия в медийном пространстве анонимных Telegram-каналов - это новая форма гонения на церковь", - сказал Щипков в эфире телеканала "Спас".

По его словам, речь идет не о "свободных дискуссиях", а о "форме прямого давления".

"Миссионерство не может быть анонимным... Анонимные Telegram-каналы не занимаются проповедью, просвещением - они занимаются пропагандой. Речь идет не о ценностях, а о некоем политическом действии, в результате которого заинтересованы те или иные лица", - сказал Щипков.

По его мнению, авторы данных каналов анонимны, поскольку "они боятся ответственности за произнесенные слова". Также у них есть так называемый страх нелегитимности, то есть "страх не быть принятым большинством церковного народа".

"Если человек аноним - а с нами разговаривает аноним - то аноним не может быть частью церкви. А они претендуют на то, что они часть церкви. Но как они могут быть частью церкви, если они анонимы, если они призраки? Призрак не может быть частью церкви", - отметил замглавы синодального отдела.

Он посоветовал относиться к анонимным каналам "очень осторожно" и "не доверять им". "Если они хотят, чтобы им доверяли, ну тогда они должны, как говорили в знаменитом фильме, "открыть свое личико". Откройте личико, тогда мы сможем с вами говорить, мы сможем ответить на ваши вопросы, мы сможем вам задать вопросы", - сказал Щипков.