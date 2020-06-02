Пернатые охотники: какие хищные птицы обитают в Москве

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

На природных территориях Москвы обитают несколько птиц семейства ястребиных. Один из самых крупных видов – ястреб-тетеревятник, размерами он превосходит ворону и может достигать 65 сантиметров в длину.

По данным департамента природопользования, в Москве ястребы-тетеревятники ведут оседлый образ жизни и гнездятся практически во всех крупных лесопарках столицы, причем пары держатся на одном и том же гнездовом участке в течение нескольких лет подряд. Этот вид занесен в Красную книгу города, впрочем, как отмечают специалисты, их численности в настоящий момент ничего не угрожает, птицы чувствуют себя довольно спокойно в черте Москвы. Рацион тетеревятников – животная пища, они охотятся на голубей, ворон, дроздов и других небольших птиц.