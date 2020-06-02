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https://ria.ru/20200602/1572283252.html
Пернатые охотники: какие хищные птицы обитают в Москве
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РИА Новости

Пернатые охотники: какие хищные птицы обитают в Москве

09:00 02.06.2020 (обновлено: 09:09 02.06.2020)
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Хищные птицы очень важны в природной экосистеме. Большинство из них приносят большую пользу, поедая грызунов и крупных насекомых, регулируя там самым их численность. В первую очередь, в качестве добычи попадаются слабые и больные животные, таким образом осуществляется естественный отбор в природе. Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы рассказали РИА Новости, какие виды хищных птиц обитают в столице и в каких природных парках города они предпочитают селиться.
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

На природных территориях Москвы обитают несколько птиц семейства ястребиных. Один из самых крупных видов – ястреб-тетеревятник, размерами он превосходит ворону и может достигать 65 сантиметров в длину.

По данным департамента природопользования, в Москве ястребы-тетеревятники ведут оседлый образ жизни и гнездятся практически во всех крупных лесопарках столицы, причем пары держатся на одном и том же гнездовом участке в течение нескольких лет подряд. Этот вид занесен в Красную книгу города, впрочем, как отмечают специалисты, их численности в настоящий момент ничего не угрожает, птицы чувствуют себя довольно спокойно в черте Москвы. Рацион тетеревятников – животная пища, они охотятся на голубей, ворон, дроздов и других небольших птиц.

Ястреб-тетеревятник в Москве
1 из 7

На природных территориях Москвы обитают несколько птиц семейства ястребиных. Один из самых крупных видов – ястреб-тетеревятник, размерами он превосходит ворону и может достигать 65 сантиметров в длину.

По данным департамента природопользования, в Москве ястребы-тетеревятники ведут оседлый образ жизни и гнездятся практически во всех крупных лесопарках столицы, причем пары держатся на одном и том же гнездовом участке в течение нескольких лет подряд. Этот вид занесен в Красную книгу города, впрочем, как отмечают специалисты, их численности в настоящий момент ничего не угрожает, птицы чувствуют себя довольно спокойно в черте Москвы. Рацион тетеревятников – животная пища, они охотятся на голубей, ворон, дроздов и других небольших птиц.

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

В отличие от своего собрата по семейству, ястреб-перепелятник немного уступает в размерах обычной вороне и обладает легким и стройным телосложением. Эти птицы гнездятся высоко в кронах деревьев, поэтому увидеть их сложно. По данным специалистов, излюбленные места гнездования перепелятников - это природно-исторические парки Москвы "Измайлово", "Битцевский лес", "Кузьминки-Люблино", лесопарк "Кусково", памятник природы "Серебряный Бор".

Перепелятники охотятся на мелких птиц, таких как синицы и воробьи, добычу выслеживают как из засады, так и в парящем полете. С появлением птенцов птицы могут вести себя агрессивно. Заметив гнездо ястреба-перепелятника, будьте осторожны: хищная птица вполне может атаковать человека, подошедшего слишком близко к месту гнездования.

Ястреб-перепелятник в Москве
2 из 7

В отличие от своего собрата по семейству, ястреб-перепелятник немного уступает в размерах обычной вороне и обладает легким и стройным телосложением. Эти птицы гнездятся высоко в кронах деревьев, поэтому увидеть их сложно. По данным специалистов, излюбленные места гнездования перепелятников - это природно-исторические парки Москвы "Измайлово", "Битцевский лес", "Кузьминки-Люблино", лесопарк "Кусково", памятник природы "Серебряный Бор".

Перепелятники охотятся на мелких птиц, таких как синицы и воробьи, добычу выслеживают как из засады, так и в парящем полете. С появлением птенцов птицы могут вести себя агрессивно. Заметив гнездо ястреба-перепелятника, будьте осторожны: хищная птица вполне может атаковать человека, подошедшего слишком близко к месту гнездования.

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Отличительная черта обыкновенного канюка от других видов хищных птиц – его широко раскрытый хвост, который хорошо заметен при парении особи над открытыми пространствами. Увидеть эту птицу – настоящая удача, так как в Москве этот вид редко гнездуется и встречается в основном на пролете. Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в последние годы смогли наблюдать канюков в парке "Кузьминки-Люблино", а также в Битцевском лесу.

Интересно, что канюки занесены в Красную книгу Москвы как птица 1-й категории редкости, тогда как на территории Московской области этот вид считается одним из самых многочисленных среди хищных видов.

Обыкновенный канюк в Москве
3 из 7

Отличительная черта обыкновенного канюка от других видов хищных птиц – его широко раскрытый хвост, который хорошо заметен при парении особи над открытыми пространствами. Увидеть эту птицу – настоящая удача, так как в Москве этот вид редко гнездуется и встречается в основном на пролете. Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в последние годы смогли наблюдать канюков в парке "Кузьминки-Люблино", а также в Битцевском лесу.

Интересно, что канюки занесены в Красную книгу Москвы как птица 1-й категории редкости, тогда как на территории Московской области этот вид считается одним из самых многочисленных среди хищных видов.

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Осоед получил свое название из-за пищевых пристрастий. В основном этот вид питается личинками и куколками диких пчел, ос и шмелей, такую же "диету" соблюдают птенцы. Реже осоеды питаются мелкими грызунами и амфибиями.

Уже значительный промежуток времени гнезд осоедов в Москве не находили, однако, по последним данным, их все чаще наблюдают в крупных лесопарках столицы в период гнездования. Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы надеются, что в будущем эти пернатые хищники вполне могут снова присоединиться к рядам постоянных обитателей парковых зон города. Но даже тогда заметить их будет непросто: осоеды вьют гнезда на высоте до 12 метров и ведут очень скрытный образ жизни.

Осоед в Москве
4 из 7

Осоед получил свое название из-за пищевых пристрастий. В основном этот вид питается личинками и куколками диких пчел, ос и шмелей, такую же "диету" соблюдают птенцы. Реже осоеды питаются мелкими грызунами и амфибиями.

Уже значительный промежуток времени гнезд осоедов в Москве не находили, однако, по последним данным, их все чаще наблюдают в крупных лесопарках столицы в период гнездования. Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы надеются, что в будущем эти пернатые хищники вполне могут снова присоединиться к рядам постоянных обитателей парковых зон города. Но даже тогда заметить их будет непросто: осоеды вьют гнезда на высоте до 12 метров и ведут очень скрытный образ жизни.

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Цвет оперения черных коршунов – черно-бурый, однако издалека он кажется темнее, чем на самом деле. Коршун – перелетная птица и старается гнездоваться на одном и том же участке несколько лет подряд.

Их излюбленные места обитания обычно расположены рядом с водоемами и открытыми пространствами, подходящими для охоты. Рацион у коршунов разнообразный, в него входят и мелкие грызуны, и земноводные, и даже рыба. В Красную книгу Москвы черные коршуны занесены под 2-й категорией редкости.

Черный коршун в Москве
5 из 7

Цвет оперения черных коршунов – черно-бурый, однако издалека он кажется темнее, чем на самом деле. Коршун – перелетная птица и старается гнездоваться на одном и том же участке несколько лет подряд.

Их излюбленные места обитания обычно расположены рядом с водоемами и открытыми пространствами, подходящими для охоты. Рацион у коршунов разнообразный, в него входят и мелкие грызуны, и земноводные, и даже рыба. В Красную книгу Москвы черные коршуны занесены под 2-й категорией редкости.

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

В период сезонных миграций в Москве встречаются луни. Один из трех видов – луговой лунь, чья отличительная черта – черные полоски на крыльях. В отличие от большинства хищных птиц, луговые луни предпочитают гнездиться не в кронах высоких деревьев, а в высокой траве на открытых пространствах, например, в зарослях крапивы. Этот перелетный вид предпочитает возвращаться на места предыдущего гнездования. Основу его питания составляют мышевидные грызуны, отдельные виды рептилий и крупные насекомые.

Луговой лунь в Москве
6 из 7

В период сезонных миграций в Москве встречаются луни. Один из трех видов – луговой лунь, чья отличительная черта – черные полоски на крыльях. В отличие от большинства хищных птиц, луговые луни предпочитают гнездиться не в кронах высоких деревьев, а в высокой траве на открытых пространствах, например, в зарослях крапивы. Этот перелетный вид предпочитает возвращаться на места предыдущего гнездования. Основу его питания составляют мышевидные грызуны, отдельные виды рептилий и крупные насекомые.

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Поговорка "седой как лунь" произошла именно от этого вида луней – полевого. Дело в том, что с возрастом окраска самца светлеет, пока не приобретет практически седой оттенок. А вот оперение молодых птиц и самок этого вида – коричневое.

Полевые луни, как и их луговые собратья, устраивают гнезда в высокой траве на открытых пространствах и охотятся на насекомых, мышей и ящериц.

Полевой лунь в Москве
7 из 7

Поговорка "седой как лунь" произошла именно от этого вида луней – полевого. Дело в том, что с возрастом окраска самца светлеет, пока не приобретет практически седой оттенок. А вот оперение молодых птиц и самок этого вида – коричневое.

Полевые луни, как и их луговые собратья, устраивают гнезда в высокой траве на открытых пространствах и охотятся на насекомых, мышей и ящериц.

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы
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