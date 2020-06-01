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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T20:56
https://ria.ru/20200601/1572316554.html
У сотрудника министерства главы правительства Израиля нашли коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569402905_0:163:3061:1885_1036x0_80_0_0_5589345c87aaa0f165352dd9f605a58b.jpg
РИА Новости

У сотрудника министерства главы правительства Израиля нашли коронавирус

20:56 01.06.2020
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© РИА Новости / Павел КононовАнализы на коронавирус в лаборатории
Анализы на коронавирус в лаборатории
© РИА Новости / Павел Кононов
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июн - РИА Новости. Коронавирус диагностирован у одного из сотрудников министерства главы правительства, проводится эпидемиологическое расследование, сообщили РИА Новости в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
"У сотрудника министерства главы правительства выявлен коронавирус. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование, и будут даны инструкции тем людям, которые с ним контактировали", - сообщили в канцелярии Нетаньяху.
В апреле сообщалось, что Нетаньяху был помещен в изоляцию из-за того, что у одной из сотрудниц канцелярии был выявлен COVID-19, карантин премьера длился 14 дней.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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