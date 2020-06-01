У сотрудника министерства главы правительства Израиля нашли коронавирус

"У сотрудника министерства главы правительства выявлен коронавирус. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование, и будут даны инструкции тем людям, которые с ним контактировали", - сообщили в канцелярии Нетаньяху.

В апреле сообщалось, что Нетаньяху был помещен в изоляцию из-за того, что у одной из сотрудниц канцелярии был выявлен COVID-19, карантин премьера длился 14 дней.