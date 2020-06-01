У сотрудника министерства главы правительства Израиля нашли коронавирус

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июн - РИА Новости. Коронавирус диагностирован у одного из сотрудников министерства главы правительства, проводится эпидемиологическое расследование, сообщили РИА Новости в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
"У сотрудника министерства главы правительства выявлен коронавирус. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование, и будут даны инструкции тем людям, которые с ним контактировали", - сообщили в канцелярии Нетаньяху.
В апреле сообщалось, что Нетаньяху был помещен в изоляцию из-за того, что у одной из сотрудниц канцелярии был выявлен COVID-19, карантин премьера длился 14 дней.
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