Желтую разметку для военной техники нанесут на Тверской улице в Москве

"В ночь с 1 на 2 июня специалисты комплекса городского хозяйства приступят к нанесению линий временной дорожной разметки желтой краской от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади. Всего будет нанесено пять линий разметки длиной по одному километру каждая. На линии этой разметки будут ориентироваться водители военной техники при движении на репетиции и Параде Победы, который состоится 24 июня", - отметил Бирюков.