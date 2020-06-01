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2020-06-01T19:07
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Желтую разметку для военной техники нанесут на Тверской улице в Москве
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РИА Новости

Желтую разметку для военной техники нанесут на Тверской улице в Москве

19:07 01.06.2020
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© РИА Новости / Александр ВильфЖелтая разметка на дороге во время Парада Победы
Желтая разметка на дороге во время Парада Победы
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Временную желтую разметку нанесут на Тверской улице для движения военной техники на репетиции и Параде Победы 24 июня, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В ночь с 1 на 2 июня специалисты комплекса городского хозяйства приступят к нанесению линий временной дорожной разметки желтой краской от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади. Всего будет нанесено пять линий разметки длиной по одному километру каждая. На линии этой разметки будут ориентироваться водители военной техники при движении на репетиции и Параде Победы, который состоится 24 июня", - отметил Бирюков.
Он призвал водителей быть внимательнее на указанном участке дороги. "Желтая разметка наносится исключительно для движения военной техники, движение автомобилей осуществляется по обычной схеме", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что для беспрепятственного проезда военной техники к месту временного дислоцирования по заявке Минобороны будут разобраны разграничительные ограждения и демонтирован островок безопасности с дорожными знаками на пересечении Крылатской улицы с улицей Нижние Мневники и далее в соответствии с маршрутной картой.
"После проведения мероприятий ограждения будут восстановлены", - заключил он.
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