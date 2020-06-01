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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T18:02
https://ria.ru/20200601/1572308875.html
В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1036x0_80_0_0_722bcd0852fe775217116d8a054347de.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса

18:02 01.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи возле больницы в Коммунарке
Врач скорой помощи возле больницы в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи возле больницы в Коммунарке. Архивное фото
САМАРА, 1 июн - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 105 жителей Ульяновской области, общее число заразившихся возросло до 2672 человек, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Утром в понедельник федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных заразившихся коронавирусом в Ульяновской области составляет 2567.
"По состоянию на 1 июня, подтвержденных случаев COVID-19 – 2672. Новых подтвержденных случаев - 105", - говорится в сообщении.
Из общего числа заразившихся 713 человек выздоровели, восемь скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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