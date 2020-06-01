В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса

САМАРА, 1 июн - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 105 жителей Ульяновской области, общее число заразившихся возросло до 2672 человек, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Утром в понедельник федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных заразившихся коронавирусом в Ульяновской области составляет 2567.
"По состоянию на 1 июня, подтвержденных случаев COVID-19 – 2672. Новых подтвержденных случаев - 105", - говорится в сообщении.
Из общего числа заразившихся 713 человек выздоровели, восемь скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.