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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T17:46
https://ria.ru/20200601/1572307892.html
Глава МИД Латвии спрогнозировал дату открытия границ европейских стран
https://cdn22.img.ria.ru/images/105785/79/1057857960_0:0:3009:1694_1036x0_80_0_0_4968ca9b776f612277e844585ca402f1.jpg
РИА Новости

Глава МИД Латвии спрогнозировал дату открытия границ европейских стран

17:46 01.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкГлава МИД Латвии Эдгар Ринкевич
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Архивное фото
РИГА, 1 июн – РИА Новости. Большая часть Европы может открыть свои границы до 15 июня для свободного перемещения, сказал в понедельник глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич журналистам.
"Вероятно, что до 15 июня в границах большей части Европы можно будет свободно перемещаться, не соблюдая 14-дневную самоизоляцию", - заявил Ринкевич в интервью телеканалу TV3.
Также в середине июня Европейский союз примет совместное решение в отношении открытия границ с третьими странами.
По словам главы латвийского МИД, в Европе существует критерий для возобновления пассажирских перевозок между странами и отмены обязательной 14-дневной изоляции - не более 15 пациентов с COVID-19 на 100 тысяч жителей.
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В Латвии в понедельник не выявлен ни один новый случай заболевания COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эдгар РинкевичНовости - ТуризмЛатвияЕвропаВ мире
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