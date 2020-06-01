Глава МИД Латвии спрогнозировал дату открытия границ европейских стран

РИГА, 1 июн – РИА Новости. Большая часть Европы может открыть свои границы до 15 июня для свободного перемещения, сказал в понедельник глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич журналистам.
"Вероятно, что до 15 июня в границах большей части Европы можно будет свободно перемещаться, не соблюдая 14-дневную самоизоляцию", - заявил Ринкевич в интервью телеканалу TV3.
Также в середине июня Европейский союз примет совместное решение в отношении открытия границ с третьими странами.
По словам главы латвийского МИД, в Европе существует критерий для возобновления пассажирских перевозок между странами и отмены обязательной 14-дневной изоляции - не более 15 пациентов с COVID-19 на 100 тысяч жителей.
В Латвии в понедельник не выявлен ни один новый случай заболевания COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.