Глава МИД Латвии спрогнозировал дату открытия границ европейских стран

Также в середине июня Европейский союз примет совместное решение в отношении открытия границ с третьими странами.

По словам главы латвийского МИД, в Европе существует критерий для возобновления пассажирских перевозок между странами и отмены обязательной 14-дневной изоляции - не более 15 пациентов с COVID-19 на 100 тысяч жителей.