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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T17:27
https://ria.ru/20200601/1572306768.html
ЕР предложила расширить перечень пострадавших от COVID-19 промпредприятий
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564925199_0:185:2985:1864_1036x0_80_0_0_1ebd8372f61733cf609e9ddcc735001d.jpg
РИА Новости

ЕР предложила расширить перечень пострадавших от COVID-19 промпредприятий

17:27 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРуководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе Сергей Неверов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Руководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов на встрече с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым предложил расширить перечень промышленных предприятий, которые смогут получить поддержку государства из-за спада в производстве в период пандемии коронавируса.
В понедельник депутаты фракции в режиме видеоконференции провели встречу с Мантуровым в преддверии правительственного часа.
"Индекс промышленного производства уже в апреле снизился на 6,6% по сравнению с прошлым годом, остановка производства промышленных предприятий в марте-мае 2020 года вместе с неблагоприятными внешними факторами привела к сокращению объемов производства, а на предприятиях, ориентированных на потребительский сектор, падение было очень серьезным",- сказал Неверов.
Депутат отметил, что в то же время организации должны платить зарплату, аренду, коммунальные платежи, рассчитываться с поставщиками, многие имеют кредитные обязательства.
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"И если для компаний из наиболее пострадавших отраслей перечня системообразующих предприятий предложен широкий спектр мер поддержки, то есть вопросы, что делать тем, кто не попал в эти категории, но объективно несет убытки из-за ограничительных мер и изменения конъюнктуры",- добавил Неверов.
Глава фракции также отметил, что с момента прихода в Россию пандемии коронавируса, уже был принят ряд мер, направленных на смягчение негативного влияния ограничений на бизнес, в частности, возможность учёта в составе затрат расходов на приобретение медицинских изделий для диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции и вычет этих затрат при расчёте налога на прибыль, продление сроков предоставления налоговой отчетности и введен запрет на санкции за несвоевременную подачу документов в ФНС, мораторий на выездные проверки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДенис МантуровЕдиная РоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Сергей НеверовЭкономика
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