ЕР предложила расширить перечень пострадавших от COVID-19 промпредприятий

В понедельник депутаты фракции в режиме видеоконференции провели встречу с Мантуровым в преддверии правительственного часа.

"Индекс промышленного производства уже в апреле снизился на 6,6% по сравнению с прошлым годом, остановка производства промышленных предприятий в марте-мае 2020 года вместе с неблагоприятными внешними факторами привела к сокращению объемов производства, а на предприятиях, ориентированных на потребительский сектор, падение было очень серьезным",- сказал Неверов.

Депутат отметил, что в то же время организации должны платить зарплату, аренду, коммунальные платежи, рассчитываться с поставщиками, многие имеют кредитные обязательства.

"И если для компаний из наиболее пострадавших отраслей перечня системообразующих предприятий предложен широкий спектр мер поддержки, то есть вопросы, что делать тем, кто не попал в эти категории, но объективно несет убытки из-за ограничительных мер и изменения конъюнктуры",- добавил Неверов.

Глава фракции также отметил, что с момента прихода в Россию пандемии коронавируса, уже был принят ряд мер, направленных на смягчение негативного влияния ограничений на бизнес, в частности, возможность учёта в составе затрат расходов на приобретение медицинских изделий для диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции и вычет этих затрат при расчёте налога на прибыль, продление сроков предоставления налоговой отчетности и введен запрет на санкции за несвоевременную подачу документов в ФНС , мораторий на выездные проверки.