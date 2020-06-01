Кузнецова назвала процент детей среди заболевших COVID-19

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Порядка 6% от общего количества заболевших коронавирусом в России составляют дети, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
"Число заболевших несовершеннолетних, по данным Роспотребнадзора на середину апреля, составляло порядка 6% от общего количества заболевших", - сказала Кузнецова в ходе пресс-конференции.
Так, омбудсмен уточнила, что 42% из заболевших пришлось на детей в возрасте 7-14 лет, 31% - 1-6 лет, 20% -15-17 лет и 7% - дети до года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.