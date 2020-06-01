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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T16:54
https://ria.ru/20200601/1572304873.html
Кузнецова назвала процент детей среди заболевших COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/155168/73/1551687378_0:9:2967:1678_1036x0_80_0_0_25b162b07f421d2b0b1b1c0af77019e7.jpg
РИА Новости

Кузнецова назвала процент детей среди заболевших COVID-19

16:54 01.06.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Порядка 6% от общего количества заболевших коронавирусом в России составляют дети, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
"Число заболевших несовершеннолетних, по данным Роспотребнадзора на середину апреля, составляло порядка 6% от общего количества заболевших", - сказала Кузнецова в ходе пресс-конференции.
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Так, омбудсмен уточнила, что 42% из заболевших пришлось на детей в возрасте 7-14 лет, 31% - 1-6 лет, 20% -15-17 лет и 7% - дети до года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна КузнецоваКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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