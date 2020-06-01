Кузнецова назвала процент детей среди заболевших COVID-19

"Число заболевших несовершеннолетних, по данным Роспотребнадзора на середину апреля, составляло порядка 6% от общего количества заболевших", - сказала Кузнецова в ходе пресс-конференции.

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Так, омбудсмен уточнила, что 42% из заболевших пришлось на детей в возрасте 7-14 лет, 31% - 1-6 лет, 20% -15-17 лет и 7% - дети до года.